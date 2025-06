Rocío Robles sobre Adrián Suar: «Estamos saliendo, pero no somos novios»

La vida amorosa de Adrián Suar tomó protagonismo esta semana luego de que varios rumores indicaran que inició un noviazgo con la periodista de ESPN, Rocío Robles. Sin embargo, el reconocido productor negó haber iniciado una relación amorosa con la joven.

Adrián Suar y Rocío Robles: ella confirma el vínculo y él evita hablar de romance

“El día que esté de novio, lo voy a decir”, fue lo único que dijo Suar sobre Robles, reconociendo que «es divina, gran persona y gran periodista deportiva”.

Por otra parte, Yanina Latorre se comunicó con Rocío para obtener su lado de la historia y leyó sus mensajes al aire de LAM: “Rocío no me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo. Paula Varela contó hoy en Intrusos que están saliendo, más o menos, hace un año. Él la invitó al teatro, a ver la obra Felicidades”.

“Nos conocimos así. No tengo mucho que contar. Me gustaría que lo busquen a él, que hoy va al teatro”, leyó Yanina. Al momento de preguntar sobre si tienen una relación, la periodista no quiso dar mucha información: “Pregúntenle a él. A mí esta situación me estresa bastante. Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera”.

“Yo lo quiero un montón. Es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo”, reveló sobre su relación. “¿Están de novios?”, preguntó Yanina, pero ella también negó ese tipo de relación: “De novios no, estamos saliendo” No quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo”.