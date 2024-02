Rogrigo Lussich y Ángel de Brito volvieron a pelearse: «No te tengo miedo»

La disputa entre Rodrigo Lussich y Ángel De Brito no cesa. Ambos trabajaron juntos durante varios años y están en los programas de periodismo de espectáculos más vistos de la televisión, pero la competencia los llevó a una guerra que no para.

La nueva pelea entre los periodistas surgió luego de que Rodrigo Lussich comparara a De Brito y a Nancy Pazos con moscas juzgando su ética profesional. “Esa gente que tiene una autolavoración de sí misma que no descansa. Es como De Brito. Son esa gente que no descansa nunca. Es gente que vos le soltás la mano, los soltás y no te sueltan. Es gente que no suelta el choriplanero”, expresó Rodrigo.

Vos me bardeás hace años sistemáticamente y la obsesión la tengo yo, De Brito? A vos no hay terapia que te salve, campeón de pelotero. No le pegues a De Brito que después te destroza, me dicen. No te tengo miedo. — rodrigo lussich (@rodrigolussich) February 14, 2024

Pero inmediatamente, el conductor De Brito dio una respuesta: “La obsesión que tenés Rodrigo Lussich. Tu fracaso serial no te dejó avanzar nunca. Hace terapia, boludo”, escribió Ángel en su cuenta de X.

Así se generó una discusión en la red social. “Vos me bardeas hace años sistemáticamente ¿y la obsesión la tengo yo, De Brito? A vos no hay terapia que te salve, campeón de pelotero. ‘No le pegues a De Brito que después te destroza’, me dicen. No te tengo miedo”, apuntó Lussich.

El conductor de Socios del Espectáculo siguió y se descargó a través varios posteos. “Tu concepto de fracaso como forma de descalificativo es mentiroso y miserable. Tenés una soberbia que no te deja ver sobre tu metro y medio a nadie. Creés que sos alguien que está en un lugar superior y la gente te desprecia”, sumó Rodrigo.

Finalmente concluyó y señaló: “Quedate tranquilo que hoy o cualquiera de estas noches volvés a los 3 puntos y a liderar el género (aunque no esté pasando hace un par de semanas) y te volvés a sentir un triunfador. No sea cosa que el fracasado serial puedas ser vos. Dios nos salve”.

