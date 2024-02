«Marculi» se terminó y Marcos Ginocchio decide alejarse del mundo de Gran Hermano

En «LAM» el conductor Ángel De Brito contó que le dijo Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022 de Gran Hermano. En la charla, Ginocchio explicó porque decidió tomar distancia de Gran Hermano y de su ex amor, Juli Poggio.

«Yo hablé con Marcos puntualmente. Hablé con Telefe, que lo convocaron obviamente para este Gran Hermano.Hablé con su representante también, y la versión es que él no quiere saber nada con la tele.» comenzó contando el conductor del ciclo transmitido por América TV.

«Y me parece bien, porque dice ‘no estoy preparado, entonces decido no ser panelista, no ser conductor porque todavía no lo siento y dedicarme de a poco; estudiar, formarme’» le confesó Ginocchio al periodista de espectáculos.

Además, el ex hermanito habló sobre «Marculi» el «shippeo» que se había formado entre él y Juli Poggio dentro de la casa, que traspasó la pantalla. «Él no quiere más vínculo con Juli Poggio, quiere hacer su vida aparte. Quiere despegar de Gran Hermano, no en el mal sentido como hicieron otros, pero quiere empezar a hacer otra carrera» concluyó el conductor de LAM.

Qué dijo Juli Poggio luego de las declaraciones de su «ex»

Luego de las declaraciones del ganador de Gran Hermano, la otra integrante de «Marculi» habló con LAM sobre la situación.

«¿Que paso con Marculi?» le preguntó el notero a Julieta. «Ya esta Marculi» respondió ella. «Si ya esta es que algo paso» cuestionó él. «Ya está ‘marculi’. Se confirmó y se murió en el mismo momento» dijo la ex participante de Gran Hermano.

📺 Juli Poggio confirmó en #LAM que Marculi fue real:



“La gente sabe que yo no miento” #GranHermano pic.twitter.com/e4tw3Hn6tx — fefe (@fedeebongiorno) February 6, 2024

Luego, el movilero le preguntó sobre el supuesto encuentro que tuvieron en un hotel. A lo que la influencer respondió: «Ya está… por respeto no tengo que contarlo. Sobre todo porque es una re linda persona y quedó todo bien entre nosotros. No quiero hablar mal de él porque no tengo por qué. No tengo nada malo para decir sobre él».

Además, habló sobre la soltería y tener vínculos siendo famosa. «Es difícil salir con una persona tan expuesta… igual no tengo ganas de que me blanquee nadie. Estoy soltera. En este momento no tengo nada para ocultar, que me vean con quién me tengan que ver,no quiero que me pongan de novia con cada pibe con el que salgo» dijo la panelista de Gran Hermano.

Por último, concluyó: «Estar con Marcos fue una experiencia especial en mi vida. Me guardo para mi cuantas veces fue«.

Quiénes son los nominados en Gran Hermano esta semana

Con la presencia de Romina Uhrig, en Gran Hermano, hubo el miércoles gala de nominación. Y se conoció quiénes son los nuevos participantes en placa. Juliana “Furia” salvará a uno de sus compañeros.

Juliana, la líder de la semana, dio dos votos a Emmanuel y uno a Manzana. Uno de sus beneficios es que tampoco pudo ser nominada.

Santiago del Moro comunicó quiénes son los participantes más votados por los integrantes de la casa. Virginia, Martín, Joel y Agostina, quedaron en placa. Ahora “Furia” sacará a alguien y subirá a otro concursante. También adelantó que en menos de 24 horas sonará el teléfono rojo.

En la gala, hubo expectativas a quien iba nominar Romina, la exparticipante de la edición anterior. “No lo hago ni por juego, ni por lo que vi afuera, si no por ayer y hoy”, dijo en el confesionario. Los dos primeros votos negativos fueron para Virginia “que es la que menos hablé” y el otro para Federico.

También dio dos positivos a Rosina y uno a Agostina. El jueves Romina saldrá de la casa.