Romina de Gran Hermano confirmó su reconciliación con Walter Festa

Ariel Ansaldo, uno de los exparticipantes de Gran Hermano, festejó su cumpleaños el miércoles pasado junto a algunos de sus excompañeros y Romina fue junto a Walter Festa, en su primera vez en público luego de confirmar la reconciliación.

Romina Uhrig, la participante que fue diputada, se presentó en la fiesta junto a Walter Festa, exintendente de Moreno, con quien se reconcilió. La pareja que tiene dos hijas se presentó en público por primera vez luego de haber anunciado su regreso.

“Con Walter volvimos hace una semana”, declaró en el programa de Ulises Jaitt. En su ingreso a Gran Hermano, Romina había asegurado que estaba separada de Festa, sin embargo muchos seguidores del programa no creían esta versión.

Además, la exparticipante de GH habló sobre sus intimidades sexuales con Walter Festa. “Arrancamos con Walter tipo 23 de la noche y terminamos a las 6. No me acuerdo cuántos orgasmos”, reveló su récord Romina.

También asistieron al cumpleaños de Ariel: Nacho, “La Tora”, Mora, Florencia y Camila Lattanzio, Maxi, Coty, Alexis “Cone”, Thiago, Daniela, Agustín Guardis y Juliana Díaz.

Romina, la política y sus pretendientes

Uhrig también habló sobre los candidatos que le llegaban a su cuenta de Instagram antes de que se supiera que había regresado con su ex. “Escribir sí, no voy a dar nombres porque no me interesa. Hace poquito me escribieron en mi WhatsApp: ‘Hola Romina, soy representante de un futbolista’. Yo le puse: ‘Hola, ¿Cómo estás?’. Y me contesta: ‘Tengo un futbolista, loco por vos. Queremos preguntarte si estás casada’. Te juro que le dije: ‘Estoy casada’”, confesó.

Por otra parte, se refirió a los comentarios que recibió al salir de la casa por su paso por la política y habló sobre si volvería a ser diputada. “Me parece que es una herramienta hermosa, pero entiendo que hoy te postulas como político y te dicen como me dicen a mí: ‘dipuchorra, ladrona’. Está mal vista la política. Lo sufrí mucho. Lo voy a seguir haciendo en lo social, que es lo que me gusta y más uno qué pasó necesidades en la vida”, señaló.