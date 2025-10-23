Romina Gaetani dio detalles sobre la terapia espiritual que practica

Romina Gaetani acudió como invitada a «Otro Día Perdido», el programa que Mario Pergolini conduce en El Trece, y habló sobre su vida espiritual.

“Amo la terapia. Y ahora estoy haciendo biodecodificación. Es una re nave”, expresó la actriz, que también practica la meditación a diario.

A pedido del conductor, Gaetani contó de qué se trata la terapia que practica: “Vos vas, te sentás, y decís: ‘Tengo miedo, sentí vergüenza con tal pareja o con tal relación’. Y te dicen: ‘Bueno, vamos un poco con papá. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso?’. Te dicen: ‘Tráelo a papá’. Vos cerrás los ojos y le decís: ‘Papá, me hiciste doler’. Después te hacen abrazarlo y decirle: ‘Papá, te perdono’. Es rarísimo, pero muy fuerte”.

“Me copa. Yo entro en todas las terapias. Hice muchos años de meditación con métodos canalizados… lo pueden googlear”, continuó.

Laila Roth le dijo que a la hora de la meditación se queda dormida, pero Romina le explicó que no pasa nada: “No importa que te duermas, eso habla de que te estás desconectando. Hay algo de tu alma que igualmente está escuchando”.

«Viste la hélice del avión cuando está quieta? Se ve. Pero cuando está en el aire, desaparece por la velocidad. Bueno, cuando uno entra en un estado meditativo, pasa eso con nuestras células. Por eso, cuando entra una persona a un lugar, lo que vemos es su nivel vibracional, más allá de su carácter o personalidad”, concluyó la actriz.