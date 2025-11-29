Rosalía reveló que lee tango y a Carlos Gardel para escribir sus canciones

La cantante española Rosalía sorprendió al revelar una influencia poco conocida en su proceso creativo. Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (eltrece), la artista confesó que suele inspirarse en la lírica tradicional y que uno de sus grandes referentes es nada menos que Carlos Gardel, el máximo ícono del tango.

Carlos Gardel, la influencia inesperada detrás del nuevo trabajo de Rosalía

Rosalía habló del detrás de escena de su nuevo trabajo discográfico, un proyecto que le demandó tres años de dedicación. Contó que compone principalmente con piano y voz, pero que también recurre a textos y materiales teóricos para nutrir sus ideas.

“Tenía una mesa llena de libros que iba consultando, y entre ellos uno de letras de tango… Me acuerdo de estar mirando el trabajo de Carlos Gardel”, reveló la catalana.

La artista explicó que todo lo que involucre recopilaciones de letras tradicionales y poemarios es clave en su proceso para escribir nuevas canciones, confirmando así que la herencia del tango argentino tiene un lugar especial en su inspiración musical.

Con información de NA