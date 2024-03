Ross Lynch en Argentina: qué platos argentinos probó y de qué artista argentina es fanático

Los cantantes estadounidenses Ross Lynch, también conocido por su carrera actoral, y Rocky Lynch están en nuestro país para brindar dos recitales. Hoy se presentarán en el Teatro Vorterix y el sábado en el Lollapalooza Argentina que se realizará en el Hipódromo de San Isidro.

Luego de su arribo a nuestro país los músicos visitaron varios programas de streaming y radio. Entre ellos pasaron por Radio Disney, Urbana Play, Luzu TV y Los 40. Además de hacer entrevistas, también aprovecharon para sacarse fotos con fanáticos y recorrer la ciudad de Buenos Aires.

Como mostró Ross, exchico Disney, en su cuenta de Instagram la banda fue a comer a «La Fernetería», un bar ubicado en Palermo que se dedica a hacer una gran variedad de tragos con Fernet, que va más allá del clásico fernet con coca.

En su paso por «Los 40» los hermanos probaron por primera vez el mate y al parecer les gustó porque en el programa de Luzu TV «Entre Nosotros» volvieron a tomar. Además, en dicho programa les dieron de probar varios alimentos argentinos como alfajores y sándwiches de miga.

