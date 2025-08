Rumores de romance: Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron vistos a los besos en España

Nicki Nicole y Lamine Yamal estarían en una relación secreta luego de haber sido captados a los besos en un boliche de España. La rosarina estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de la promesa del Barcelona, junto a otros argentinos, y habrían estado “tonteando” juntos.

Medios españoles aseguran que Nicki Nicole y Lamine Yamal estarían comenzando un romance

“Exclusiva, Lamine Yamal y Nicki Nicole se han liado”, aseguró el periodista español Javier Hoyo en su cuenta de TikTok.

Él mencionó que su fuente le comentó que los famosos estuvieron a los besos y se retiraron juntos de una fiesta: “Esta chica me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal no se liaron, sí que hubo mucho tonteo, pero que un par de semanas después, el 24 de julio, sí que fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada”.

Además, dejo a entrever que el beso marcado que el deportista tenía en su cara era de la cantante: “El mismo día ambos publicaron fotografías con este estilo de beso, él con un beso que no sabíamos quién se lo había hecho, él me dijo su madre, pero su madre evidentemente no es, y Nicki Nicole publicó este story en el que le daba un beso a su amiga Eloisa y veíamos el mismo tipo de beso que tenía Lamine, por lo que podemos interpretar que Nicki Nicole se dedicó a dar besos esa noche”.

Otra de las situaciones que trascendió, y que deja ver que la relación entre ellos es seria, es que Lamine tendría una foto de Nicki Nicole de fondo de pantalla: “Esta carita que vemos aquí, porque vemos unos ladrillos detrás, que son los mismos ladrillos que había el día en el que Nicki Nicole publicó esa fotografía, por lo tanto, sería una foto que le habría tomado Lamine y que desde ese momento se habría guardado como fondo de pantalla«.

Por otra parte, el periodista español aseguró que Nicki Nicole “le confirmó” que sí está en una relación con la promesa del Barcelona, a raíz de un video que ella subió a sus redes sociales donde guiño el ojo, algo que le había pedido en su TikTok.

“Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción The boy is mine, el chico es mío, en español, y ha guiñado el ojo”, confesó.

“Malú Trevejo, ex de Trueno, ha puesto un comentario en el vídeo en el que os contaba el romance secreto entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, y dice Malú, ‘ahora entiendo por qué me dejó de seguir de la nada’”, sería otro de los datos que suma al romance entre la cantante y el futbolista.