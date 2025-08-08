Rusherking y Ampi Peña: rumores de romance tras un sugestivo ida y vuelta

Rusherking estuvo presente en una de las últimas funciones de Sex, la obra teatral de José María Muscari, y fue visto muy pendiente de una mujer del elenco. Algunos señalan que la bailarina sería la nueva conquista del santiagueño.

Rusherking, muy cerca de una bailarina de SEX

Pochi, de Gossipeame, mostró imágenes del cantante disfrutando del espectáculo y filmando a Ampi Peña. Además, notó cómo entre ambos se intercambian “me gusta” en sus redes sociales.

“Vieron que el otro día estuvo Rusher en SEX y les conté que andaba filmando en una esquinita, será que habrá ido a verla a ella?”, destacó la instagrammer.

Ampi Peña nació en la capital de Mendoza y tiene 28 años, es hija de padre petrolero y vivió en diferentes ciudades. Actualmente trabaja en Sex y es parte del equipo de bailarinas de Cazzu.

Rusherking enfrentó las preguntas sobre sus ex: “No tengo a quién molestar”

En diálogo con Puro Show, el artista no evitó hablar del tema previo a sus presentaciones. La primera pregunta al cantante fue si interpretaría “Perfecta”, una canción que le habría dedicado a la actual pareja de Mauro Icardi.

“Obvio que sí, ¿por qué no la cantaría?”, contestó sin problemas. Ante la consulta de si ello molestaría a su última pareja, Rusher aclaró que no tiene a quién molestar, si ese fuese el caso: “Yo no estoy con nadie ahora, estoy soltero”.

Sobre el adelanto de su nueva canción, que menciona una relación entre una persona de Zona Norte y otra de Quilmes, le preguntaron al músico si estaba dedicada a María Becerra, dado que ella es oriunda de allí: “¡Cómo les gusta buscar! Ya lo dije mil veces: mis letras salen de vivencias personales, pero no están dedicadas a nadie en particular”, explicó.

También habló de su relación con Ángela Torres, de quien se separó hace unas semanas: “Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra. Le deseo lo mejor”. Y agregó: “Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos”.

Finalmente, le pidieron una opinión sobre las fotos que circularon de la actriz junto a Franco Masini: “No vi nada, pero si ella está feliz, yo también lo estoy”.