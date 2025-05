Sabrina Rojas habló sobre su separación con Lechuga Liñares y terminó abandonando el vivo

Sabrina Rojas acudió como invitada a Intrusos tras la separación del empresario Gabriel Liñares, más conocido como «Lechuga», tras solo dos meses de relación. La conductora habló sobre el fin de su relación en «Pasó en América», programa que conduce junto a Tartu, pero no pudo continuar y abandonó el vivo. Los detalles.

Sabrina Rojas se sintió mal en pleno aire de "#PasoEnAmerica" y tuvo que salir unos minutos del estudio:



"Se me bajó un poquito la presión". pic.twitter.com/kFcQMOMlnk — foromedios (@forofms) May 30, 2025

Por qué Sabrina Rojas abandonó su programa en vivo, tras hablar sobre su expareja

La actriz Sabrina Rojas contó en Intrusos que se separó del empresario Gabriel Liñares, más conocido como «Lechuga». «No estoy preparada para hablar del tema, fue muy reciente. Estoy con el corazón un poquito roto porque es una persona muy espectacular. Me incomoda el tema porque no lo procesé», reconoció la conductora.

Sabrina contó que la ruptura se dio hace muy pocos días, tras volver de un viaje de placer que hicieron juntos a Colombia: «Volví el viernes pasado de viaje, de luna de miel. No entendí muy bien qué pasó, es la primera vez que salgo con una persona que no es del ambiente».

Tras su nota en el programa de América TV, Rojas se presentó a conducir su programa junto con Tartu, como todos los días. Lejos de evadir el tema, en «Pasó en América» mostraron un tape sobre la separación y los panelistas le reclamaron a Sabrina no haber dado la primicia con ellos.

“A veces uno tiene la necesidad de utilizar el aire para aclarar unas cosas, pero la separación se habla cuando uno te entrevista, y bueno, me entrevistaron”, explicó. Mientras pasaban al siguiente tema la conductora se mostró incómoda y minutos después pidió ir al baño, saliendo del aire rápidamente.

Por su parte, Tartu quedó perplejo. «¿Esto está pasando? ¿Esto es real chicos?», preguntó sorprendido periodista de espectáculos. El programa continuó con normalidad y, a los 15 minutos, Sabrina volvió al vivo y aclaró lo sucedido.

«Estoy con la presión un poquito baja, capaz tenga que volver a salir», explicó y luego bromeó: «No estoy embarazada. Aclaro. Fue un día largo, pero estoy mejor y me voy a quedar como una espectadora».