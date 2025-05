El accidente de la hija de Guillermo Francella: “Quizás me moría”

Yoyi Francella, la hija de Guillermo Francella, contó en Luzu TV que sufrió un accidente doméstico mientras se bañaba en su casa. «Me rompí la espalda contra la canilla. Algo del cuerpo no funcionó”, aseguró.

El susto de Yoyi Francella: se resbaló en la ducha y se golpeó la espalda

Si bien el episodio lo contó entre risas, su compañera Mica Vázquez destacó que si el golpe hubiese sido en la cabeza, quizás estaría muerta.

“Yo quizás me moría. Algo del cuerpo no funcionó. Yo me pegué una patinada. Me rompí la espalda contra la canilla. No saben lo que me duele la espalda”, detalló la hija del reconocido actor en el programa “Antes que nadie”.

«No saben lo que me duele la espalda… Se me desbloqueó un pensamiento ¿Qué pasa si yo estaba sola y si me daba en la cabeza?«, se preguntó.

Yoyi estaba acompañada por su novio Juanchi, que rápidamente fue a ver cómo estaba al escuchar el impacto de su cuerpo y su pedido de ayuda.

Luego la charla siguió entre risas y sus compañeros empezaron a bromear sobre cómo les gustaría que trataran sus cuerpos sin vida si los encontraran desnudos.