Detenida: una ex Gran Hermano y la influencer Mayra Arena, a los golpes en una pizzería

Un particular hecho tuvo lugar en la pizzería El Farolito, del barrio Chacarita, cuando la influencer política Mayra Arena fue increpada por Griselda Sánchez, exparticipante de Gran Hermano. La situación se puso violenta rápidamente y tuvo que intervenir la policía y el SAME. La exjugadora fue detenida.

La ligó hasta el pizzero: Griselda Sánchez increpó a Mayra Arena en una pizzería y la situación se salió de control

Según informó Noticias Argentinas, el pasado 25 de mayo la ex Gran Hermano, Griselda Sánchez, se cruzó a la influencer y consultora política, Mayra Arena, en la pizzería El Farolito, ubicada en el barrio porteño de Chacarita.

Allí, la joven militante, quien estaba acompañada de su hermana Marisol, se puso a grabar un vídeo con contenido político, de acuerdo a Infobae. Esto no le gustó nada a Sánchez, quien estaba merendando con el director José María Cicala, su esposo. El ex «hermanita» las increpó, discutieron y arrojó sus celulares al piso.

Las cámaras de seguridad del local capturaron fuertes imágenes que se conocieron en LAM, donde se puede ver como Cicala se enfrenta también con un pizzero, a quien Sánchez intenta golpear. Minutos después, la policía y el SAME se hicieron presentes en la escena.

Según explicaron en Noticias Argentinas, las tres involucradas tuvieron que recibir atención médica. Arena y su hermana fueron tratadas por traumatismos en miembro superior, mientras que Sánchez fue asistida por trauma facial y en el dedo anular izquierdo. Luego la policía se llevó detenida a la exparticipante del reality, quien se resistió al arresto en lo que parecía ser un gran ataque de nervios.

Versiones cruzadas: qué dijeron las involucradas

Antes de que el hecho se viralizara, Arena decidió comentarle a sus seguidores que tuvo un altercado en público. «Pasó lo que algún día iba a pasar, me senté a tomar un café con mi hermana, una tipa me empieza a putear mientras su marido filma y la cosa escala con los que están alrededor. Calculo que el video dará vueltas por estos días», escribió y publicó en X la influencer.

Luego de que se conociera la pelea, Mayra desmintió la versión oficial y aseguró que Sánchez no la golpeó a ella, sino a un oficial. «No me pegó a mí ¡le pegó a un policía! Por eso se la llevaron detenida, pasó una noche adentro y le restringieron entrada al restorán por tres meses. Yo no me levanté en ningún momento como se ve en el video que ella subió, este año prometí no entrar en quilombos«, le aclaró a uno de sus seguidores.

Por su parte, Sánchez dijo que fue la hermana de la militante quien comenzó con las agresiones físicas, tomando del brazo a su marido. “Yo, cuando me tocan a mi familia, no me puedo controlar. Me paré, agarré una silla y la golpeé contra el piso”, explicó en vivo por NET TV. La modelo también aseguró que el SAME no quiso atenderla y que la policía se negó a tomarle declaración.