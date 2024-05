Sabrina Rojas reveló el peor defecto de Flor Vigna

Tras haberse reconciliado después de haber tenido algunos problemas ya que, Flor Vigna había acusado a la la ex mujer de Luciano Castro de ser la causante de su separación con el actor, Sabrina Rojas volvió a referirse a la cantante e influencer y fue contundente.

Según la información publicada por Primicias Ya, Sabrina estuvo de visita en Socios del espectáculo (El Trece), y en el programa le recordaron el escándalo que Vigna protagonizó tras ser relacionada a Pedro Alfonso, donde aseguraron que «era un rumor que corría en ese momento”.

Allí, la panelista Mariana Brey argumentó: “Todo bien. Yo opino, vos opinás, cada uno dice lo que opina, lo que quiere, lo que piensa, y eso puede doler o molestar, aunque uno no lo haga con esa intención. Ahora, la responsable de eso es Flor Vigna. No podemos hacernos cargo de una responsabilidad que le pertenece a otro. Porque ella es la que hace el tema, lo ilumina (cuando le responde a un seguidor)”.

Tras ello, Sabrina no se quedó callada y dio su opinión al respecto. “Sabemos que Flor tiene problemas de comunicación con la prensa, que a veces ella sola se mete en líos”, deslizó intentando entender su proceder. Y concluyó, picante: “A veces, ella sin querer se mete en líos, y por querer aclarar algo, lo oscurece más”.

Luciano Castro habló sobre la charla que hubo entre Flor Vigna y Sabrina Rojas

Luciano Castro habló con el programa A la Tarde (América) sobre cómo es su relación con Sabrina Rojas y Flor Vigna, y aseguró que mantiene diálogo con ambas y que a Sabrina, la madre de sus hijos, la ve de forma diaria por el bienestar de los mismos. “A ellos les gusta vernos juntos pero tampoco tienen la ilusión. Tenemos un montón de cosas que no queremos perderlas”, sostuvo.

Sobre la charla que mantuvieron Sabrina y Flor el actor expresó: “Yo me enteré después que había pasado y me pareció enorme. Me tranquilizó, porque yo, en definitiva, estaba como expectante de los dimes y diretes. Y acá se acabó todo, hablaron las chicas entre ellas, dijeron las cosas, y fue hermoso», completó.

Finalmente dijo que no habló del tema con ellas luego de enterarse y resaltó: «Me agarró una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y que se dieron cuenta que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad. Cuando me contaron que habían hablado, yo me puse muy contento”.

Por último aseguró: “A mí eso me alegró. Me pareció un gesto muy grande de ellas porque nadie les pidió nada. Yo jamás les pedí ni que hablasen, fue una decisión de ellas”.