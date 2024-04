Sabrina Rojas, lejos del Tucu López, estaría saliendo con un famoso denunciado por abuso

En medio del escándalo por la denuncia de abuso sexual con acceso carnal que presentó en su contra Flor Moyano, luego de su paso por El hotel de los famosos 2 (eltrece), Juan Martino compartió una foto junto a Sabrina Rojas y los rumores de romance no tardaron en circular.

En las últimas horas, y a través de su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 100.000 seguidores, el mediático publicó una storie en la que se lo ve junto a la actriz, sentados sobre un sillón y tapados con una manta hasta el cuello.

Según información de La Nación, fue Karina Iavícoli quien, durante esta tarde en Intrusos (América TV), reveló la información que dejó atónitos a todos los panelistas y a la propia Flor de la V. “El calor que habrá acá si esto es una pareja. Un colega ya da por confirmado que habría un romance entre Sabrina Rojas y Juan Martino”, lanzó.

Y siguió: “Por el lado de Juan Martino, me dicen que habría algo entre Sabrina y él. Sabrina me lo desmintió completamente, pero cuando le mandé la foto, no me contestó más”.

Sin embargo, la periodista redobló la apuesta y dio a entender que habría algo más que un vínculo de amistad. “La verdad, la pareja sería inminente. Me cuentan que hay muchos amigos en común de los dos. Viste que a veces las relaciones empiezan por amigos en común”, cerró.

Con el correr de las horas, la expareja del Tucu López decidió salir a aclarar la situación en diálogo con Yanina Latorre para El Observador (FM 107.9). “No salgo con nadie, ojalá. Sí, lo conozco (a Juan) porque los que salen son unos amigos nuestros. Entonces nos conocimos y nos estuvimos vinculando este último tiempo con asados, comidas y cosas… con más gente”, aseguró.

El Tucu López dijo que con Sabrina Rojas: «Se terminó»

El Tucu López dio por terminada su relación con Sabrina Rojas. Al hablar con Intrusos, además, aclaró que está soltero. «Nosotros ya terminamos, ya no somos más novios. Ella salió a hablar el otro día y dijo que dio vuelta de página y que no habla más de nuestro vínculo, y está muy bien», consideró el actor.

«Le tengo mucho afecto, mucho cariño, como siempre, y siempre le digo que la he pasado muy bien con ella. Pero bueno, no coincidimos en cuestiones y se terminó. Yo estoy bien así”, agregó El Tucu. “Creo que ya no estoy más enamorado”, admitió.