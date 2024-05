Luciano Castro y Flor Vigna: se conocieron en detalle los verdaderos motivos de la separación

Hace tres meses que Flor Vigna y Luciano Castro anunciaron su separación en medio de un escándalo con Sabrina Rojas, la ex del actor. Desde LAM la panelista Fernanda Iglesias dio a entender que ambos están cerca de una posible reconciliación.

Este miércoles en LAM, Fernanda Iglesias dijo: “¿Querés que cuente la información que tengo yo? Que ellos seguirían juntos, pero en secreto porque Sabrina (Rojas, la madre de los hijos de Luciano) les hacía la vida imposible”, deslizó sin filtro la angelita.

Además agregó: “cuando, por ejemplo, iban a ir a un recital con los nenes, ella también quería ir porque iban los nenes. Después, además, con esto de la casa de la que la compartían, no le gustó ni al Tucu López, ni a Flor”.

“El Tucu también se separó por algo de esto, porque estaban mucho tiempo juntos (Sabrina y Castro) entre ellos. Y ella era muy, muy pesada reclamándole cosas a Luciano porque le daba bronca que Luciano hiciera lo que no hizo con ella, como salir en el Instagram con Flor, de hacer el video y de hacer esas cosas. Y viste que la tenía más oculta Sabrina”, agregó también sobre la ruptura de Rojas y el locutor tucumano.

Por último, Iglesias completó su información revelando: “Entonces, Sabrina como que no terminaba de asumir la separación con él. Y sentía que todavía era de su propiedad. Entonces, obviamente que eso va haciendo pelota la relación nueva. Porque es como que vos decís, ¿somos tres o somos dos? Florencia dijo claramente ‘me hicieron algo a propósito y por eso me separé’”.

Qué dijo Luciano Castro sobre la charla que tuvieron Flor Vigna y Sabrina Rojas

Luciano Castro habló con el programa A la Tarde (América) sobre cómo es su relación con Sabrina Rojas y Flor Vigna, y aseguró que mantiene diálogo con ambas y que a Sabrina, la madre de sus hijos, la ve de forma diaria por el bienestar de los mismos. “A ellos les gusta vernos juntos pero tampoco tienen la ilusión. Tenemos un montón de cosas que no queremos perderlas”, sostuvo.

Sobre la charla que mantuvieron Sabrina y Flor el actor expresó: “Yo me enteré después que había pasado y me pareció enorme. Me tranquilizó, porque yo, en definitiva, estaba como expectante de los dimes y diretes. Y acá se acabó todo, hablaron las chicas entre ellas, dijeron las cosas, y fue hermoso», completó.

Finalmente dijo que no habló del tema con ellas luego de enterarse y resaltó: «Me agarró una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y que se dieron cuenta que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad. Cuando me contaron que habían hablado, yo me puse muy contento”.

Por último aseguró: “A mí eso me alegró. Me pareció un gesto muy grande de ellas porque nadie les pidió nada. Yo jamás les pedí ni que hablasen, fue una decisión de ellas”.