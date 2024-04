El Tucu López dio por finalizada su relación con Sabrina Rojas: «Se terminó»

El Tucu López dio por terminada su relación con Sabrina Rojas. Al hablar con Intrusos, además, aclaró que está soltero. «Nosotros ya terminamos, ya no somos más novios. Ella salió a hablar el otro día y dijo que dio vuelta de página y que no habla más de nuestro vínculo, y está muy bien», consideró el actor.

«Le tengo mucho afecto, mucho cariño, como siempre, y siempre le digo que la he pasado muy bien con ella. Pero bueno, no coincidimos en cuestiones y se terminó. Yo estoy bien así”, agregó El Tucu. “Creo que ya no estoy más enamorado”, admitió.

Sobre los rumores de romance con una vestuarista de la obra en la cual trabaja, el ex de Sabrina aclaró: “Estoy bien así, concentrado en mi laburo, soltero, tranquilo, en paz. No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ningún vínculo con nadie. No tengo nada con nadie, no salgo con nadie”.

“Somos compañeros de laburo. Sólo salimos eventualmente a comer algo con todo el resto del elenco”, explicó el actor que mantuvo una relación de dos años con Sabrina Rojas.

Flor Vigna y Luciano Castro se volvieron a encontrar

En LAM, Fernanda Iglesias dio detalles de un encuentro entre Flor Vigna y Luciano Castro. La última vez que ambos se habían visto había sido en el mes de enero, antes de que ella se fuera de viaje al Sur y él comience su temporada de teatro.

Según lo expuesto por la panelista de Ángel De Brito: «El fue a a la casa de ella para llevarse sus cosas, fue un momento terrible. Hablé con ella, me dijo ‘lloramos mucho, yo lo quiero mucho a él pero no estoy para volver’. Parece que el querría volver pero ella no, no quiere», explicó la angelita.