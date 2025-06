Sabrina Rojas volvió a opinar de Flor Vigna: «Con lo emocional ella no puede»

A Sabrina Rojas nunca le cayó bien Flor Vigna. Incluso la criticó de manera pública cuando la joven publicó un video íntimo con Luciano Castro porque le pareció que estaba perjudicando a los hijos que tiene ella con el actor. El tiempo pasó y ahora Castro está en pareja con Griselda Siciliani, pero Sabrina no olvida ciertos comportamientos que tuvo la influencer y que no le gustaron para nada.

Por qué Sabrina Rojas volvió a opinar de Flor Vigna

En el programa “Pasó en América” que conduce Sabrina Rojas, presentaron imágenes sobre el mal momento que Flor Vigna pasó en el reality chileno “Mundos Opuestos” y remarcaron que es “una chica reality”, por haber pasado por ciclos como “Combate” y “Bailando por un Sueño”.

“Para mí ella no sabe manejar la fama. Porque en todo lo que hace artísticamente es buena. Después se le complica cuando es algo de su vida privada o mediático”, opinó Natalie Weber.

“En el último Bailando se desbordó. Tuvo peleas con Lourdes Sánchez”, recordó Sabrina Rojas y sumó: “A veces ella tira para ser picante y cuando se la devuelven, lo sufre. La hemos visto sufrir por cosas que ella misma inició. Pero es buena mina”.

“Yo creo que es una mujer tan talentosa con su cuerpo, que todo lo que sea poner el cuerpo, no tiene competencia. Es muy espectacular bailando. En Combate no la vi, pero sé que es muy buena en todo lo que tiene que ver con lo físico. Y en lo emocional, cuando se juega con lo emocional, ella no puede”, destacó la conductora.

Por último, opinó sobre el físico de Flor: “Che, ¡el lomo que tiene Flor Vigna! De repente la vi y me acordé de que nosotras estuvimos en la playa, en Mar del Plata, en la carpa. 13 años fui yo a esa carpa… Un día voy a esa carpa de visitante, porque Luciano tenía otra novia, y la pendeja se paraba con un lomo y el cul… bien puesto”.

“Yo tenía ganas de decirle: ‘Mirá, pendeja, si yo 13 años estuve con pareo, vos te ponés el pareo’. Fantaseaba con que le iba a decir eso cuando la veía con el pelo mojado y el cul… que le hacían ‘tun, tun, tun’”, concluyó.

NA