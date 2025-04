Sabrina Rojas enamorada habló sobre su novio: “Es un ser calmo e íntegro”

Sabrina Rojas compartió en sus redes sociales una foto junto a su nuevo amor, un empresario de la noche llamado Gabriel Liñares y apodado “Lechuga”. La conductora no tuvo problema en dar detalles en el programa de Pamela David.

La palabra de Sabrina Rojas

Desde el Programa de Pamela David llamaron a Sabrina Rojas, quién dio detalles de su nueva relación: “Me da mucha cosa, mi alma, que es anónimo y estamos hablando de su vida… Todas las personas que lo conocen me hablan muy bien de él y eso no es menor”.

Por su parte el empresario expresó mediante un mensaje al mismo programa: “Nos conocimos en un bar de acá a la vuelta del canal, hace muy poquito, nos estamos conociendo, ella es una divina total, estoy encantado, lo de la exposición me incomoda por mi nene y porque no soy del medio, pero estoy muy contento con ella y feliz, es una copada mal”.

Sabrina Rojas explicó cómo es el vínculo que la une al ex marido de Flor Parise, actual pareja de Karina Jelinek: “Es compromiso en modo exclusividad porque hay ganas, pero todavía no se habló nada. tampoco estoy blanqueando, todavía no somos novios, hace muy poco que estamos, es un ser muy calmo, es un hombre muy íntegro, es buen papá, tiene una mirada limpia, sana, es divertido, tiene 47 años”.

Días atrás, la ex de Luciano Castro ya había dado indicios de este romance en LAM: “Estoy disfrutando de la vida. Soy una mujer que renació, que disfruta, que vive, que se divierte, que sale con amigas. Yo amo bailar. Estoy como recuperando tiempo… tiempo que estuve muy quieta, así que disfruto, yo renací. Hace cinco minutos que conozco a alguien, cinco minutos, no se puede poner títulos, es como raro. Querer disfrutar de alguien e intentar ver qué… pero lidiar con el apuro que no sé si yo. No es que me hago la misteriosa”.