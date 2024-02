San Jerónimo, patrón de los huérfanos: Cómo pedirle por trabajo y dinero

La Iglesia Católica celebra cada 8 de febrero la memoria de San Jerónimo Emiliani, el religioso italiano que se consagró al servicio de los más necesitados. Fue fundador de la Congregación de los Clérigos Regulares de Somasca, orden que se dedica a ayudar a niños huérfanos.

Jerónimo nació en 1486, en Italia. Sus padres fueron quienes le enseñaron a rezar y le inculcaron la práctica indicando que «quien reza nunca está solo».

Con los años, San Jerónimo se hizo militar e incluso participó en la guerra contra la Liga de Cambrai. En reemplazo de su hermano herido en combate, asumió la comandancia de las fuerzas que defendían la fortaleza de Castelnuovo di Quero, asediada por los franceses. Al final, Castelnuovo cayó en manos enemigas y Jerónimo fue apresado.

Esta derrota y su prisión en el propio castillo cambió su perspectiva de vida. Fue en el calabozo donde se reencontró con su fe e inició un camino de conversión y entrega, marcado por su humildad. Aquellos días le ayudaron al santo a profundizar en su devoción y afecto a la Virgen María, a quien le pidió constantemente por su liberación y, según él, esta lo ayudó a salir.

Tras pasar por Castelnuovo, una vez que la paz se consolidó allí, Jerónimo volvió a Venecia para hacerse cargo de la educación de sus sobrinos y asistir a la esposa de su hermano muerto. Fue en sus ratos libres donde empezó a leer teología e involucrarse en obras de caridad. Corría el año 1518, y Jerónimo había hecho de los hospitales y los refugios para los más pobres sus destinos cotidianos favoritos.

Jerónimo Emiliani contrajo la peste del cólera a inicios de febrero de 1537, luego de haber generado conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud, y falleció el 8 del mismo mes, a los 56 años. Múltiples milagros le fueron reconocidos después de muerto. Fue beatificado por Benedicto XIV en 1747 y canonizado por Clemente XIII en 1767. El Papa Pío XI lo declaró en 1928 Patrono de los niños huérfanos.

La oración para San Jerónimo por trabajo y dinero

Bendito san Jerónimo Emiliani

que pasaste por la tierra haciendo el bien;

caritativo padre de los más necesitados,

noble y entregado servidor de los pobres,

que con dedicación consagraste tu vida a los demás,

y pusiste todas tus fuerzas y energías

en consolar y ayudar a los que sufrían carencias;

que con amor socorriste a los humildes,

a los niños desamparados,

a las viudas y a los enfermos,

para tratar de conseguir tu propia santificación

y la salvación de las almas y cuerpos de los afligidos,

y por ello Dios premió tu oración, tu sacrificio,

tu compasión, tu desprendimiento y generosidad

permitiéndote obrar frecuentes prodigios y milagros.

¡Oh prodigiosísimo San Jerónimo!,

conociendo cuan agradable eres ante Dios,

y por los múltiples favores y milagros

que por medio tuyo

se ha dignado otorgar a tus devotos,

acudo a ti para solicitar tu ayuda,

no desprecies mis humildes súplicas

y llévalas ante el trono del Altísimo,

pues, aunque me encuentro triste y afligido

y las dificultades me agobian

confío plenamente en el Amor,

la Bondad y Misericordia de nuestro Padre celestial.

¡Oh santo de los pobres y afligidos!

glorioso san Jerónimo,

ahora que gozas de la dicha eterna

dame tu auxilio, amparo y protección,

alivia mis angustias y necesidades

sobre todo mis estrecheces económicas

que ahora tanto me preocupan y abaten:

(hacer la petición),

te pido que por tu santa y poderosa intercesión,

y con la gracia de Dios Misericordioso,

sea escuchada mi oración

y mi petición sea despachada favorablemente.

¡Oh, san Jerónimo, santo de los milagros!,

alivia la congoja de mi corazón,

y haz que yo viva aquí

como verdadero amante de nuestro Señor,

para poder gozar de Él, junto a ti, en el Cielo.

Amén.