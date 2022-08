Santi Maratea, durísimo con Milagro Sala: «Me decepcionó»

Santi Maratea utilizó su cuenta de Instagram para criticar a Milagro Sala. Mirta “Shakira” Guerrero, colaboradora de la dirigente, había revelado- días atrás- información que compromete la jujeña. En ese contexto, el joven influencer dijo estar “desilusionado” de Sala. «Milagro no me hagas esto. Y antes de que me digan que soy macrista o recibo sobres, quiero que sepan que yo estuve en Plaza de Mayo para que liberen a Milagro Sala», señaló Maratea en distintas historias.

Maratea también recordó cómo empatizó con Sala. «Es más, me acuerdo que estaba caminando y había un acampe. Frené y fue tipo ‘hola, ¿qué pasa acá?. Y me dijeron que Milagro era una mujer del norte, que hizo una cooperativa y ayudó a un montón de gente, le dio casa, comida, y un lugar con pileta, deportes y escuelas”, relató.

Luego le recriminó que se «pierda dinero» en hechos de corrupción. «Cada pasajero que iba con Milagro Sala a Italia a ver al Papa llevaba 10.000 dólares. ¿Dónde está esa plata? Nos vendría bárbaro», dijo el influencer.

Fiel a su estilo, también recurrió a la ironía para referirse al tema. «Yo leo ‘Shakira apuntó contra Milagro Sala’. Es como decir ‘Alberto Fernández apuntó contra Miley Cyus'», bromeo.

Días antes, «Shakira» había contado a PPT, el programa de Jorge Lanata, que Sala “era un monstruo”, que era violenta, e incluso detalló cómo sería la dinámica con la que la dirigente se quedaba con dinero que debía utilizarse para obras de la organización social.