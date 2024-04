Santi Maratea y una triste noticia: dejará el fútbol porque su familia atraviesa un difícil momento

Tras un lapso de una relativa ausencia en redes, Santiago Maratea subió un video a sus historias en Instagram y le hablo a corazón abierto a sus seguidores sobre una delicada situación familiar. El influencer, no había estado muy activo en redes este último tiempo.

Santi comenzó su relato diciendo “Me tuve que bajar del proyecto del club de Ezeiza, un proyecto que me hizo muy feliz y le dediqué mucho tiempo, mucha energía, hasta me mudé a Ezeiza para poder estar cerca del club”, luego, hizo una pequeña pausa y siguió: “El motivo por el cual tomé esta decisión, es porque mi viejo está con cáncer”.

En otra secuencia, con visible tristeza en su rostro, Maratea no dio demasiados detalles sobre el padecimiento de su papá, pero dijo que: “No hay mucho para explicar, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. El proyecto de fútbol me hacía muy bien pero no es momento de pensar en mi bienestar, sino enfocarme en el bienestar de mi viejo y mi familia, porque así es la vida, a veces uno se deja de lado a uno mismo para estar disponible para la persona a quien uno ama”.

Santi Maratea explotó en redes contra los kirchneristas

El joven realizó varias publicaciones, en donde habló de su reaparición en redes sociales y descargó toda su bronca contra los kirchneristas, tras ser cuestionado por el tipo de ayudas que realiza.

“Qué se piensan, que les voy a dar guita a todos los jubilados, comida a todos los comedios, apago a los incendios. ¿Algo más querés que haga? Se lo podrían exigir a otra persona, agarrá a tu artista favorito, que tiene un montón de llegada, y pedile que haga eso”, arremetió Maratea, que en los últimos años ganó una fuerte notoriedad a raíz de sus populares campañas solidarias.