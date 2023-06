Santiago Del Moro confirmó que será el conductor de los premios Martín Fierro

Luego de que Marley confirmara que no sería el conductor de los premios Martín Fierro, comenzó la búsqueda de quien sería su reemplazo. En principio, Telefe buscó la participación de Iván De Pineda y otras figuras del canal como Rodolfo Barili, Cristina Pérez, Wanda Nara o Verónica Lozano. Sin embargo, se confirmó que Santiago Del Moro será el conductor del evento.

Del Moro confirmó que será el conductor de los Martín Fierro

Fue Del Moro el que se encargó de confirmar su conducción en los premios desde sus redes sociales. “¿Por dónde empezar? Primero por agradecer tantos mensajes en estos días!! Sii el próximo 9 de julio voy a ser el conductor del Martín Fierro”, escribió el conductor de Gran Hermano.

“Estoy feliz con lo del Martín Fierro, ya se confirmó. Así que estoy contento”, aseguró Santiago en diálogo con Intrusos y habló sobre los rumores que circularon previo a la confirmación: “Cuando ustedes lo dieron por cierto, hasta ahí yo no lo tenía confirmado, no lo había hablado con nadie. Muchos colegas y compañeros me llamaban y me decían: ‘Vas a hacer los Martin Fierro…’ y yo no tenía nada confirmado, eran todas versiones”.

El presentador habló sobre el evento que se realizará el próximo domingo 9 de julio y como se prepara. “Es una fiesta que amo y en su momento estuve por hacerla, hace unos años atrás. Y al final no se dio. Pero ahora están dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, me parece que está bueno hacerla. Es divertido, me gusta”, expresó.

Además de la conducción de Santiago, los premios tendrán intervenciones de Susana Giménez y otras figuras del canal. Sin embargo, no contará con una dupla. “Muchas figuras de Telefe van a participar, también, como pasa todos los años. Susana Giménez es la figura número 1 del canal y seguramente algo va a hacer”, aseguró Del Moro.