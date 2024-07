Santiago del Moro habló de la ausencia de Marcos Ginocchio en la final de Gran Hermano

En la final de Gran Hermano, que coronó a Bautista Mascia, se especuló con la presencia de Marcos Ginocchio, ganador del certamen el año pasado. Sin embargo eso no ocurrió y el salteño prefirió ver el programa desde su casa.

En ese contexto Santiago del Moro habló de la ausencia del exjugador de GH. «Lo invitamos una vez para que viniera. Pero no lo queríamos atosigar con invitaciones porque no es su perfil, no es lo que le gusta», sostuvo el animador, en diálogo con Primicias Ya.

«No es lo de él estar en un programa en vivo, ni tener un ida y vuelta. No lo tomé como que fue un mal agradecido. Tengo la mejor con él y le deseo lo mejor. Está todo bien con él», añadió Del Moro, el día que se desarrollaba la esperada gala.

«Es un excelente tipo. Es lo que vieron. Y la gente lo premió. Marcos no ganó la final pasada, la robó», consideró el conductor, al analizar el triunfo de El Primo.

Gran Hermano: qué pasó con Furia y Santiago del Moro

En la última gala de Gran Hermano se entregaron premios votados por los propios exparticipantes. Allí Furia protagonizó un momento que generó sorpresa y diferentes interpretaciones.

Elegida como la «jugadora preferida» de la edición por sus excompañeros, Furia inicialmente pareció molesta con la votación, dejando el premio en el escritorio del conductor, Santiago del Moro.

Ante la sorpresa generalizada y una mueca de fastidio por parte del conductor, la exparticipante regresó para aclarar que le dedicaba el premio a él.