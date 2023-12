Se celebra a San Nicolás, la inspiración de Papá Noel y protector de los niños: Conocé su oración

Cada 6 de diciembre, la Iglesia Católica celebra a San Nicolás de Bari, obispo del siglo IV, considerado el patrono de los niños, los marineros y los viajeros. Además, ha servido de inspiración para la popular figura de Papá Noel o Santa Claus, el personaje legendario que lleva regalos a los niños durante la noche de Navidad.

La inspiración de la figura de San Nicolás en Papá Noel radica, probablemente, en el conocido desprendimiento del santo, haciendo regalos, y su preocupación por el bienestar de los más frágiles, entre quienes se consideran los niños. Como su fiesta se celebra en pleno Adviento, posiblemente también se haya asociado su imagen al nacimiento de Cristo.

San Nicolás solía animar o invitar a la generosidad, y acostumbraba decir estas bellas palabras: “Sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos da tanto” era una de sus frases.

Al descubrir el llamado de Dios a consagrar su vida, San Nicolás repartió sus bienes entre los pobres y pidió ser admitido en un monasterio. Años después sería ordenado sacerdote. Como tal, inició un viaje de peregrinación a Egipto y Palestina con el propósito de recorrer las tierras por donde vivió el Señor.

San Nicolás es considerado defensor de la Justicia, tras salvar a tres soldados de la ejecución, víctimas de una falsa acusación. Además, se lo invoca como patrono de los marineros y viajeros, además de protector de los niños.

San Nicolás murió un 6 de diciembre, no se sabe con seguridad si del año 345 o 352.

Cuál es la poderosa oración de protección para San Nicolás

Si querés invocar la protección de San Nicolás, podés hacerlo con esta oración:

¡Oh bienaventurado San Nicolás de Bari! A quien Dios ha glorificado con innumerables milagros manifestando su voluntad de que acudamos a ti, en los momentos difíciles de nuestra vida, confiados en tu protección.

¡Oh portento de caridad! al que acuden las familias, los pobres, los enfermos, los comerciantes, los empleados, los presos, los niños, las doncellas en peligro; yo, humildemente te pido me alcances la gracia que de ti espero, confiado en tu valiosísima protección, la que nunca niegas a tus devotos, para que favorecidos por tus bondades, cantemos una vez más las misericordias del Señor, y las maravillas de sus santos. ¡Providentísimo San Nicolás! No me abandones.