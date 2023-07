Se celebra este 16 de julio el día de la Virgen del Carmen: la curiosa promesa del papa Francisco

Cada 16 de julio los fieles devotos celebran la memoria de la Virgen del Carmen, también llamada Nuestra Señora del Carmen o Santa María del Monte Carmelo. Este día también es recordada una vieja promesa del papa Francisco.

El 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, se encontraba en oración, rogando a Dios que fortalezca a sus hermanos carmelitas que padecían persecución. De pronto, la Virgen María se le apareció.

Nuestra Señora se presentó vestida con el hábito de la Orden y, dirigiéndose al santo, le extendió la mano para entregarle el escapulario carmelita. La Virgen, entonces, le prometió que libraría del castigo eterno a todo aquel que lo llevase puesto.

El escapulario de la Virgen del Carmen recibió reconocimiento oficial del Papa en 1587 y ha sido respaldado posteriormente por numerosos pontífices con el paso de los siglos.

Día de la Virgen del Carmen: la curiosa promesa del papa Francisco

En una antigua entrevista concedida en 2015, el Papa Francisco aseguró que aún mantiene viva la promesa realizada a la Virgen del Carmen en la noche del 15 de julio de 1990.

“Televisión no veo desde el año 1990. Es una promesa que le hice a la Virgen del Carmen en la noche del 15 de julio de 1990”, recordó.

Consultado sobre los motivos, aclaró que no hay una razón en particular: “Me dije ‘esto no es para mí’”, reconoció, y aclaró que ni siquiera ve los partidos de San Lorenzo, el club de fútbol del que es simpatizante.

Oración a la Virgen del Carmen

«Oh Dios, que adornaste a la Orden de la Beatísima siempre Virgen y Madre tuya María con el singular título del Carmelo: concede propicio que escudados con los auxilios de aquella cuya conmemoración celebramos, seamos dignos de llegar a los gozos eternos. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Así sea».

*Concluir cada día con tres avemarías.