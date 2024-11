Se conocieron a los 8 años: la historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

La Selección Argentina disputará una nueva fecha de las eliminatorias Conmebol para el mundial 2026 y como es de costumbre conocemos la historia de quienes nos dieron la tercera copa del mundo.

Leandro Paredes y Camila Galante esperan su tercer hijo y viven una historia de amor digna de una película. Es que entre charla, risas y anécdotas, el propio Paredes dio detalles de cómo comenzó su historia de amor con Camila Galante (32), hoy su esposa y madre de sus dos hijos, con quien lleva ya más de 15 años de relación.

“La conocí cuando tenía 8 años, era la hermana de un compañero de Boca donde empecé a jugar a los 7. Ella no sabía que era mi novia. Le decía a todos que era mi novia. Éramos como hermanos igual porque estábamos todo el día juntos”, comenzó a relatar.

Amigos de chicos, novios de adolescentes y familia de grandes: así es la historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

En cuanto a ese comienzo del noviazgo que se coronó pasando por el registro civil en 2017, Leandro agregó: “Íbamos de vacaciones, pero nunca nada. Fuimos creciendo y recién con 13 años y ella tenía 15… A ella no se lo dije nunca que me gustaba. Ella sabía pero no se lo dije”.

“Fuimos al supermercado una amiga de ella, ella y yo. Se puso a buscar cosas en al bolsa y empezó con que se había olvidado algo. La ayudo a buscar y cuando nos levantamos la cabeza quedamos los dos ahí y le di un beso, un pico en la esquina del mercado. Se quedó mirando”, detalló el deportista.

Finalmente, enamorado y feliz con la familia que armó junto a su amor de la infancia Paredes remató: “Llegamos a la casa, nos pusimos a ver una película y ahí empezamos a hablar más. Estuvimos un año sin que lo sepa nadie porque nos daba vergüenza por sus padres y su hermano”.

“Estábamos en la costa, nadie sabía. Para darnos un beso nos íbamos a otro lado en el boliche y en un momento aparece el hermano de ella y nos estábamos besando. En vez de decirme algo a mi le dice a ella ´haces sufrir a mi amigo y te mato´«, remató Leandro.

Camila Galante y Leandro Paredes anunciaron en redes que esperan su tercer hijo