Hace algunos días, Laurita Fernández anunció que se separó de su pareja, luego de más de dos años de relación. En las últimas horas, se conocieron los motivos del alejamiento de la pareja. Conocé acá qué pasó y todos los detalles.

Se revelaron los motivos de la separación de Laurita Fernández y Peluca Brusca

El periodista Juan Etchegoyen reveló cuáles serían los motivos de la separación entre Laurita Fernández y Claudio Brusca: «En el final de este vínculo hay un motivo muy profundo que tiene que ver con una decisión de vida«.

Luego, siguió explicando la situación y aclaró que «Laurita no quiere ser madre todavía«, dando entender que Brusca deseaba ser padre y la conductora, por el momento, no quería.

Luego de hablar sobre este tema, Etchegoyen contó la cronología de la separación, a la que describió como «rara«. Primero, reveló que el pasado jueves, la pareja grabó el programa que comparten en Canal 9 y que «se los vió a los besos«.

Etchegoyen mencionó que «el final de la relación se dio el domingo a la noche«. Para cerrar, el periodista descartó que una infidelidad haya sido el detonante de la separación, pero «que la crisis de pareja se haya hecho pública, afectó a la pareja«, aclaró.

Laurita Fernández confirmó su separación de Peluca Brusca

Laurita Fernández confirmó su separación de “El Peluca” Brusca. A poco más de un mes de enfrentar rumores de infidelidad, la pareja puso fin a su vínculo

“Estamos separados, es muy reciente y, bueno, qué sé yo… Como todo proceso y toda separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor para los dos y encima vamos a seguir trabajando juntos», dijo en diálogo con Intrusos (América).

Consultada acerca de las versiones de que el productor habría pedido un cambio de ciclo para no trabajar con su ex, ella desmintió rotundamente. “Me muero, me muero. No, la verdad que armamos un equipo que lo siento como el alma del programa y él es un motor reimportante”, sostuvo, lejos de toda polémica.