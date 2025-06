Laurita Fernández se mostró entre lágrimas en sus redes sociales y causó preocupación entre sus seguidores. Enterate acá qué le pasó a la famosa conductora y cómo se encuentra actualmente.

La foto de Laurita Fernández que causó preocupación: ¿Qué pasó?

Laurita Fernández, reconocida conductora de Bienvenidos a ganar, programa de entretenimiento que se transmite por El Nueve, sembró preocupación entre sus seguidores este domingo al subir una foto de ella con los ojos llorosos y visiblemente triste.

Sus fans se sorprendieron al ver la imagen, pero rápidamente comprendieron la situación. La actriz contó se encuentra atravesando un cuadro viral. La tristeza de Laurita se debe a que debió suspender las funciones del fin de semana de La cena de los tontos, obra teatral que protagoniza junto al humorista Martin Bossi y un gran elenco.

La foto de Laurita Fernández que causó preocupación: el pedido de disculpa hacia sus seguidores

Laurita Fernández se mostró triste en sus redes sociales, tras faltar a la obra teatral que protagoniza por un cuadro viral que está atravesando.

Abajo de la foto que compartió en sus historias de Instagram, contó cómo se encontraba de salud: «Me sentía muy muy muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy».

Luego, Laurita siguió compartiendo sus sensaciones luego de faltar a su trabajo: «Me pone muy triste la situación porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no hacer función».

Después, mencionó el por qué subió esta imagen: «No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento«, argumentó.

Para finalizar, la actriz reveló cuándo regresará al teatro a cumplir su papel en la obra: «Ya me estoy ocupando para recuperarme, porque el jueves próximo estoy ahí con todo«, cerró.

Hasta el regreso de Laurita Fernández, la encargada de realizar su papel protagónico en el teatro de la Calle Corrientes será Daniela Pantano.