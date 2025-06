Se rompió la paz: Maxi López se enojó con Wanda por una foto familiar con Icardi

Wanda Nara y Maxi López se reconciliaron tras la separación de la mediática con Mauro Icardi. Luego de muchos años de pelea legal por la manutención de los tres hijos que tienen en común y la división de bienes parecían estar en el mejor de los términos.

La relación entre ellos era tan buena que se mostraron comiendo juntos en varias oportunidades, inclusive en Milán, tras la audiencia de divorcio entre Wanda y Mauro.

Pero esa buena relación habría llegado a su fin porque a Maxi no le gustó nada ver la foto de sus hijos junto a Icardi.

Tras la reconciliación, Maxi López se distanció de Wanda por una foto con Icardi

Virginia Gallardo contó en Mujeres Argentinas que se comunicó con López y que le dijo que estaba enojado: «Le pregunté (a Maxi López) del día del padre y lo que me llama la atención es la respuesta. Me dice: ´habíamos quedado que la pasaban conmigo, pero no creo que eso suceda´».

«Ya le dije a Wanda la última vez que estuve en la Argentina que las nenas tienen que estar con el padre, lo que no me gusta es que siempre expongan a mis hijos», le dijo Maxi a la panelista del programa que conduce María Belén Ludueña.

«Yo he pasado muchas veces con mis hijos y las niñas y sin embargo no lo publico», aseguró.