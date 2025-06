¿Wanda Nara L-Gante juntos? El video que confirmaría la reconciliación de la pareja 

Wanda Nara se reconcilió una vez más con L-Gante. Esta vez no fue ella quien lo publicó, sino su hermana Zaira Nara, como también Elián Valenzuela mediante sus historias de Instagram.

Luego, Karina Iavícoli se encargó de confirmar este domingo en Infama (América TV) que»Wanda volvió con L-Gante», anunció la periodista.

L-Gante confirmó su reconciliación con Wanda Nara mediante una historia de Zaira Nara

«¿Estás sentado Tauro conductora? No lo puedo creer. Me levanto y me voy. Wanda volvió con L-Gante», adelantó Iavícoli. «A mí no me sorprende nada», le respondió Marcela Tauro.

«Estaba mirando las historias de L-Gante y dice ‘fan de mi cuña’, por mi cuñada, a Zaira Nara. Es porque volvieron. Lo hizo otra vez. Están juntos de vuelta», contó la periodista.

El cantante de cumbia 420 replicó en Instagram un video de Zaira donde ella y Wanda están bailando su música y escribió: «Fan N° 1 de mi cuña».

Camila Galante reaccionó picante ante las versiones que vincularon a Leandro Paredes con Wanda Nara

Durante la última semana, Wanda Nara y Leandro Paredes fueron vinculados sentimentalmente, y quien salió a responder fue la pareja del jugador de la Selección Argentina, Camila Galante.

Es que apareció un video de la mediática y el futbolista en la pileta. Ante esto, Galante respondió de forma contundente a través de sus redes sociales, dejando en claro que la relación con Paredes atraviesa un gran momento.

La mujer del futbolista compartió varias imágenes de distintas situaciones vividas en los últimos días que están pasando en el país.

“Almuercito con él”, escribió en una imagen en la que se los ve disfrutando de un postre. Hubo otra selfie sacada en un ascensor, donde puso: “Te amo”, y el emoji de un corazón azul.