Video | Lizy Tagliani cumplió años y deseó ser madre: «Quiero que me den el pibe cuanto antes»

Lizy Tagliani celebró este martes sus 53 años y no tuvo pelos en la lengua para expresar cuál fue su deseo: convertirse en madre.

Tras apagar las velitas en el ciclo Perros de la calle (Urbana Play), conversó con el conductor Andy Kusnetzoff sobre su anhelo de poder adoptar un nene junto a su esposo, Sebastián Nebot.

“Un deseo es que quiero que me den el pibe cuanto antes, la adopción. No es que mi objetivo es ser mamá para salir en las revistas”, soltó la conductora de Telefe, quien confesó que ya había iniciado toda la tramitación necesaria.

Para Lizy, crear un vínculo como madre va más allá de darle a un hijo una vida basada en comodidades: “Quiero darle algo a una criatura, transmitirle todo lo que la vida me dio a mí y después que me diga ‘Lizy’, ‘tía,’ ‘prima’. Si me dice mamá va a ser lo más lindo que me pase. Pero si no, no me importa, no es que le voy a estar quemando la cabeza para que me diga ‘mamá’”.

Sobre esta línea, admitió a su entrevistador que detrás de su decisión de adoptar a un nene, hubo muchas conversaciones con Nebot al respecto, y una en particular fue clave: “Sebastián me decía que yo tenía que buscar un lazo que fuera indestructible. Y con un hijo el vínculo es irrompible”, cerró.

Lizy Tagliani y su deseo de ser madre

En mayo, Tagliani ya había hablado de sus ganas de agrandar la familia. Al aire de Agarrate Catalina (La Once Diez), la humorista expresó: “Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo, ni por llevarlo al colegio. No son esas cosas las que me llevan a querer ser mamá. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona que no tenga familia”.

Catalina Dlugi quiso saber si pensaba que su condición de mujer trans, podría ayudarla o perjudicarla y Lizy negó. “Quiero confiar en que todo este trabajo de igualdad se vea reflejado en el ejercicio, que no sea solo la teoría. Quiero confiar en que puede ser monoparental, dos chicas, dos chicos, trans, un matrimonio… Espero que no nos quedemos solo en una ley o en un discurso políticamente correcto y que se vea en el ejercicio”, concluyó esperanzada.