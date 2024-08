Lizy Tagliani confirmó que se convirtió en mamá: tiene la guarda de adopción de un niño

La conductora Lizy Tagliani había anunciado que iba a ser mamá junto a su esposo Sebastián Nebot. La pareja estaba en proceso de adopción y ahora la conductora confirmó que están en proceso de vinculación con un pequeño.

Lizy Tagliani explicó en que momento del proceso para adoptar un hijo se encuentran

Si bien explicó que todavía no hay “nada firme” porque quedan las audiencias judiciales, la conductora de La Peña de Morfi adelantó que ya «están con la vinculación”, luego de un año de haber iniciado los trámites de adopción.

“Estoy muy contenta. Desde hace un tiempo, con Sebas estamos con los trámites de adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita así que si dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser su familia, así que estamos muy emocionados y movilizados”, relató muy emocionada.

Sobre la identidad de la “personita” que buscan adoptar, Lizy dijo que no puede detallar mucha información para cuidar del pequeño: “Hay una cosa que me dijo la jueza, que es muy hermosa, que me hizo entender mucho, ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños. Entonces es un proceso muy largo, pero estamos muy contentos y emocionados”.

“Fue una gran alegría y estamos chochos porque fue todo como mágico”, finalizó luego de compartir las buenas noticias.

Lizy Tagliani y el deseo de formar una familia junto a su esposo Sebastián Nebot

Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot en marzo de 2023 y siempre soñaron con poder formar una familia.

Por tal motivo, empezaron cuanto antes los trámites de adopción. En tal sentido, en una entrevista en Perros de la Calle (Urbana 104.3 Play), Lizy había manifestado: «Un deseo es que quiero que me den el pibe cuanto antes, la adopción. No es que mi objetivo es ser mamá para salir en las revistas«.

«Quiero darle algo a una criatura, transmitirle todo lo que la vida me dio a mí», aseguró.

Y ante la consulta de cómo le gustaría que la llamara su hijo, respondió: «Lizy, tía, prima. Si me dice ‘mamá’ va a ser lo más lindo que me pase. Pero si no, no me importa, no es que le voy a estar quemando la cabeza para que me diga ‘mamá‘».

«Sebastián me decía que yo tenía que buscar un lazo que fuera indestructible -sumó en aquella ocasión-. Y con un hijo, el vínculo es irrompible. Ya hicimos todo. Hicimos el ambiental, el psicológico, el psiquiátrico. Y ahora, solamente fluir. Hay que esperar».

«Uno tiene un pibe y piensa ‘como tengo de todo, le voy a comprar de todo’. Y ellos vienen de no tener nada. Pareciera que fuera con lo que solo le des, y no es que solamente necesitan cosas materiales», continuó.

En referencia a los niños que están a la espera de ser adoptados, Lizy explicó: «En los lugares donde ellos están, no tienen nada porque todo es comunitario, hasta la ropa que usan. Sentirse amado también muchas veces les da miedo. Todo es un proceso, de a poco. No es que viene y es un paraíso»

