Jubilados y pensionados pueden acceder a un extra de hasta $240.000 en marzo: lo que tenés que saber

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) mantiene vigente la posibilidad de que jubilados y pensionados accedan a un extra de hasta $240.000.

El monto proviene de la línea crediticia que dispone el organismo a través de su plataforma web.

Los préstamos que ofrece Anses tienen un monto máximo de $240.00 y cuentan con un sistema de devolución de 24, 36, 48 cuotas con tasa fija 29%.

Los requisitos para acceder a este extra son: residir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Las líneas de créditos también están disponibles para personas con Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez; para la pensión No Contributiva Madre de 7 hijas e hijos; la pensión No Contributiva por Invalidez; las pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos y para la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Mi Anses: cómo solicitar un préstamo

– Ir a «Mi Anses» con CUIL y Clave de Seguridad Social

– Presentar la documentación necesaria: DNI y CBU

– En el menú, dirigirse a «Créditos Anses» – «Solicitar crédito» – «Jubilaciones y Pensiones» (u otra prestación)

– Establecer el monto y el plazo

– Enviar la solicitud y descargar el comprobante

– El dinero se acreditará en la cuenta bancaria declarada en cinco días hábiles.