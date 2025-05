Shakira y Alejandro Sanz harán música juntos y llenaron de expectativa a sus seguidores 

Shakira la viene rompiendo con su gira «Las mujeres ya no lloran» y ahora anunció una nueva colaboración junto a Alejandro Sanz. Luego de los hits “La tortura” y “Te lo agradezco, pero no”, volverán a cantar en conjunto.

El español y la colombiana tienen una amistad de larga data e incluso se rumoreó que habrían tenido un romance durante muchos años.

Shakira y Alejandro Sanz volverán a hacer música juntos

Ahora, volverán a unirse para “Bésame”, un tema que verá la luz el 23 de mayo. Se trata de una canción de amor que será un estreno de Sanz en el cual Shakira es la invitada.

“Te digo la verdad, si la vida es bonita, tú y ella son tan parecidas”, se puede escuchar en el adelanto de esta balada y continúa: “Al final no me atrevo a dejar que el destino decida. Si existe algún riesgo de verme sin ti, yo no quiero apostar”

“No lo pienses tanto y bésame de una vez, que se acaben los misterios. Bésame de una vez”, agregan en el estribillo y esto podría ser un juego con los rumores que los han rodeado durante años. “A quien le duela que se aguante”, agrega el dúo de cantantes en este tema que tiene una fuerte impronta latina.

El reencuentro de Shakira y Alejandro Sanz en el escenario

El pasado martes, en el show que brindó Shakira en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte, Estados Unidos, deleitó a su público con la invitación a Alejandro Sanz, con quien hace algunos años protagonizó rumores de romance a pesar de tener una larguísima amistad.

El músico español se subió al escenario junto a su guitarra para interpretar “La tortura”, una de las canciones más exitosas de la carrera de Shakira y también su colaboración más recordada.

“¡Alejandro Sanz cómo te ovacionaron anoche!”, escribió la artista en redes sociales y agregó como dedicatoria a su colega y amigo: “Podrán pasar mil años con otros mil más, pero lo que nos pasa en el escenario seguirá siendo único”.

Por su parte, el cantante de “El alma al aire” también publicó en redes sociales imágenes del encuentro sobre el escenario y una frase romántica para su compañera: “Shaki: ¿te digo la verdad? Ni con todo el café de Colombia me quitó tu aroma», una frase que anticipó lo que sería el lanzamiento del nuevo tema.