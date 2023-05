Sigue la preocupación por la salud de Antonio Gasalla: «le reventaron las cajas fuertes»

El jueves pasado el genial actor y humorista Antonio Gasalla fue trasladado a una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires para realizarse estudios médicos. El objetivo de la internación era conocer su estado de su salud en general y también analizar su capacidad cognitiva tras el pedido de su familia a la Justicia.

Los familiares del humorista buscan tener la representación legal de él ya que aseguran que su salud se vio deteriorada en el último tiempo. Los mismos sostienen que Gasalla presenta pérdida de memoria por lo que lo vuelve vulnerable.

Ahora se conoció que, previo a su internación, arrancaron las cajas fuertes que el actor tenía en su casa y se llevaron el dinero que tenía guardado. La información fue revelada por Karina Iavícoli en Intrusos (América), quien conversó con Polino al respecto. “Estoy en condiciones de decir que le reventaron, esa es la palabra digamos, las cajas fuertes que tiene en la casa”, explicó la panelista.

“Esto me lo contó Marcelo (Polino). Hay testigos, esto es importante para la Justicia, que está a full involucrada con este tema. El portero habría escuchado que había alguien rompiendo algo, por eso utilicé la palabra reventaron”, sostuvo. Y agregó: “Antonio estaba en su casa cuando pasó, alguien lo distrajo y habrían entrado personas que reventaron las dos cajas fuertes. Eso es alguien que conoce perfectamente dónde están las cajas fuertes, qué es lo que hay y que tiene acceso. Ya cambiaron las llaves y la casa estaba custodiada”.

El robo habría ocurrido cuando Marcelo Polino estaba en Chile, trabajando, y el hermano de Gasalla no vivía con él. “Fue hace tiempo, pero lo descubrieron ahora. Antonio estaba solo, le reventaron las dos cajas fuertes y le robaron todo. Encima tenía una ruta del arte en su casa”, contó la panelista haciendo referencia a las obras de arte que también se llevaron.

Se confirmó la dura enfermedad que padece Antonio Gasalla

«Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad… después me autorizaron a contarlo»,indicó el periodista de espectáculos Ángel de Brito el viernes pasado.

“Hoy lo fue a ver su familia. Recién hablé con sus amigos y me contaban que, por suerte, el primer día de esta internación fue con mucha tranquilidad. Que se adaptó bien, que está de buen humor y que la pasa bien dentro de su cuadro, que es cambiante todo el tiempo. Ahora ya empezaron a compensarlo clínicamente, que era lo importante”, detalló.