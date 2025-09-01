Sin arroz ni membrillo: cómo hacer galletitas saludables de miel para la merienda

Si se quiere galletitas, lo más rápido es ir al supermercado o pasar por una panadería, pero la comida casera siempre tiene otro gusto y, no lleva tanto tiempo ni se necesita hacer un gran despliegue de utensilios para cocinar la receta deseada.

El deseo, las ganas, el antojo. Ahí está la clave. Solo hace falta iniciativa, ingredientes que, rara vez, falten en la alacena de la casa y, poner manos a la obra. Son tan solo 6 ingredientes, 8 pasos y 30 minutos para personalizar una receta casera y saludable para compartir el mate entre amigos, pareja o familia.

Ingredientes para las galletitas saludables de miel

Los ingredientes necesarios para las galletitas saludables de miel son:

Agua: 130 cc.

130 cc. Azúcar negra: 150 g.

150 g. Miel: 60 g.

60 g. Extracto de malta: 35 g.

35 g. Harina 0000: 500 g.

500 g. Sal: 1 pizca.

1 pizca. Manteca o margarina blanca: 85 g.

Paso a paso para las galletitas saludables de miel

El paso a paso para las galletitas saludables de miel es el siguiente:

Colocar en una cacerola el agua , el azúcar negra, la miel y el extracto de malta. Llevar a fuego suave hasta disolver bien el azúcar.

, el azúcar negra, la miel y el extracto de malta. Llevar a fuego suave hasta disolver bien el azúcar. Sacar del fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente.

y dejar enfriar a temperatura ambiente. Tamizar en un bol con el bicarbonato y la sal.

con el bicarbonato y la sal. Hacer un hueco y volcar la preparación en reposo, agregar la manteca/margarina y unir los ingredientes hasta lograr una masa blanda.

y volcar la preparación en reposo, agregar la manteca/margarina y unir los ingredientes hasta lograr una masa blanda. Luego, envolver en un papel film adherente y llevar a la heladera por media hora.

en un papel film adherente y llevar a la heladera por media hora. Transcurrido el tiempo, estirar la masa hasta lograr 1,5 mm de espesor y cortar con un molde redondo de 8 cm de diámetro.

la masa hasta lograr 1,5 mm de espesor y cortar con un molde redondo de 8 cm de diámetro. Enmantecar una placa y distribuirlas en ella para hornearlas durante 25 minutos a 170°c.

en ella para hornearlas durante 25 minutos a 170°c. Una vez pasado el tiempo, retirar y, mientras se enfrían, preparar el mate para disfrutar junto a una charla o mirar una película con quien quieras.

