Cómo hacer flan en el microondas en tan solo 3 minutos 

El flan es uno de los postres más clásicos y queridos de la cocina, pero muchas veces se evita hacerlo porque parece complicado o lleva demasiado tiempo. Sin embargo, con esta receta exprés vas a poder prepararlo en tu propia taza y con ingredientes que seguro ya tenés en casa.

Lo mejor de todo es que no necesitás moldes especiales ni baño María. Solo una taza, un microondas y unos pocos minutos. El resultado es un flan suave, con caramelo casero, ideal para disfrutar después de la comida o cuando tengas un antojo dulce.

Además, este truco es perfecto para quienes viven solos o no quieren preparar grandes cantidades: en cuestión de minutos vas a tener una porción lista para comer sin ensuciar de más.

Paso a paso: cómo hacer un flan en el microondas

En una taza, colocá dos cucharadas de azúcar y calentá en el microondas durante 45 segundos hasta formar el caramelo. Retirá con cuidado y mové la taza para que el caramelo cubra también las paredes. Dejá enfriar unos instantes.

En un bowl aparte, batí dos huevos, 100 ml de leche, tres cucharadas de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla.

Verté la mezcla lentamente dentro de la taza con caramelo ya frío.

Cociná en el microondas durante 2 minutos.