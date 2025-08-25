ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer flan en el microondas en tan solo 3 minutos 

Con este truco sencillo, podés hacerlo en el microondas en apenas tres minutos y disfrutar de un postre rápido, rico y cremoso. 

Redacción

Por Redacción

Flan casero en 3 minutos.

El flan es uno de los postres más clásicos y queridos de la cocina, pero muchas veces se evita hacerlo porque parece complicado o lleva demasiado tiempo. Sin embargo, con esta receta exprés vas a poder prepararlo en tu propia taza y con ingredientes que seguro ya tenés en casa. 

Lo mejor de todo es que no necesitás moldes especiales ni baño María. Solo una taza, un microondas y unos pocos minutos. El resultado es un flan suave, con caramelo casero, ideal para disfrutar después de la comida o cuando tengas un antojo dulce. 

Además, este truco es perfecto para quienes viven solos o no quieren preparar grandes cantidades: en cuestión de minutos vas a tener una porción lista para comer sin ensuciar de más. 

Paso a paso: cómo hacer un flan en el microondas 

  • En una taza, colocá dos cucharadas de azúcar y calentá en el microondas durante 45 segundos hasta formar el caramelo. Retirá con cuidado y mové la taza para que el caramelo cubra también las paredes. Dejá enfriar unos instantes. 
  • En un bowl aparte, batí dos huevos, 100 ml de leche, tres cucharadas de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla. 
  • Verté la mezcla lentamente dentro de la taza con caramelo ya frío. 
  • Cociná en el microondas durante 2 minutos. 
  • Retirá, dejá enfriar un poco y desmoldá dando vuelta la taza sobre un plato. ¡Listo para disfrutar! 

