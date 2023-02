“Bandito”: la versión italiana de “Muchachos” que cantaron los hinchas del Milan

El Mundial Qatar 2022 dejó momentos para el recuerdo con la tercera consagración de Argentina. Una de las imágenes que recorrió al mundo fue la masiva cantidad de hinchas albicelestes que viajaron a Medio Oriente para acompañar y alentar a los dirigidos por Lionel Scaloni. Y si hicieron escuchar, principalmente en el Lusail Stadium de Doha, donde la selección Argentina jugó cinco de sus siete partidos.

Por este motivo, en distintos puntos del planeta ya comienzan a imitar el tema más cantado a lo largo del máximo certamen del fútbol: ‘Muchachos’ de La Mosca.

La versión italiana de «Muchachos»

En el fútbol italiano se hicieron y el pasado sábado en el estadio del Monza se estrenó un nuevo cántico de la Curva Sud para alentar al Milan, compuesto con la melodía y estructura de la canción que sonó en las canchas de Qatar. Las redes sociales de la barra del rossoneri publicó un video donde mostraron el estreno en una de las zonas internas del recinto antes del inicio del partido correspondiente a la fecha 23 de la Serie A.

Los simpatizantes del Milan se juntaron en un multitudinario pogo y comenzaron a entonar el estribillo de ‘Bandito’ en lugar de ‘Muchachos’, que demostró la recepción importante que tuvo el cántico en el público italiano.

El aliento con estas estrofas se hizo viral gracias una filmación en la que se ve a uno de los líderes de los ultras del elenco italiano guiando al resto de los integrantes, en las inmediaciones del Estadio Brianteo en la previa del encuentro ante Monza.

En castellano, la primera parte del tema cantado por los tifosi, sería: ‘‘Desde que era pequeño me enamoré de ti, mi corazón latió no me preguntes por qué, no te lo puedo explicar, tu no lo entenderás, que bonito es el Milan, que hermoso es ser nosotros, siempre estaré ahí cuando juegue el Milan, como cuando de niño lo vi con mi papá».

En este sentido, el domingo 26 de febrero el campeón defensor del campeonato local recibirá al Atalanta en el Giuseppe Meazza y será la primera vez que suene en el histórico estadio la versión italiana del tema.