¿Cuál es el signo del zodíaco más celoso de todos?

Cada signo del zodíaco tienen sus cualidades que lo destacan de los demás y que están relacionadas con sus elementos y planetas regentes, los cuales influyen de manera directa en sus gustos, comportamientos y personalidad.

El Fuego representa un carácter fuerte y enérgico, mientras que la Tierra habla de personas tranquilas y aplicadas. Por otra parte, el elemento Agua aporta una gran sensibilidad y el Aire destaca por su capacidad pensativa.

En este sentido, las personas más posesivas del Zodíaco son las nacidas bajo el signo de Escorpio, que tiene una gran susceptibilidad y experimenta emociones intensas al relacionarse con otras personas, especialmente en vínculos amorosos.

Escorpio, el más celoso

Las personas de este signo de Agua se dejan llevar por sus emociones, son impulsivos y, en ciertas ocasiones, les cuesta pensar de manera racional. Es por ello que muchas veces pueden experimentar celos en las situaciones más insólitas por su temor de ser traicionados y por el hecho de que quieren evitar sentirse vulnerables ante los demás.

Esta cualidad se hace presente con más fuerza al comienzo de sus vínculos, cuando se abren de a poco hacia el otro. Una vez que establecen una relación sentimental, pueden experimentar celos si las cosas no se dan como desean. Les gusta sentir que son la prioridad de sus parejas y se incomodan si perciben que hay falta de comunicación o transparencia.

Sin embargo, no son controladores y creen en la libertad, ya que este signo se caracteriza también por ser pasional, no soporta la rutina. Esto hace que les guste pasar tiempo con sus amigos y conocer gente nueva y que, por lo tanto, sean comprensivos cuando sus parejas lo hagan o que, incluso, callen sus celos y repriman sus emociones para no generar conflictos en la relación.

En cambio, si son traicionados o descubren una mentira, la confianza se perderá por completo y podrían llegar a poner fin a la relación.

Otros signos más celosos

Existen otros integrantes que manifiestan una cierta posesividad en diferentes tipos de vínculos. Algunos de ellos experimentan celos en situaciones familiares o amistosas, mientras que a otros les sucede con sus intereses amorosos.

Si bien todas las personas pueden ser celosas en algún momento de sus vidas, los siguientes signos tienen una tendencia hacia esas conductas que se les presenta con más frecuencia.

Leo

Las personas de Leo tienen una personalidad lúdica y llamativa y, tal como lo establece su símbolo, necesitan sentirse como los reyes de la selva. De este modo, son especialistas en llamar la atención y les gusta sentirse protagonistas en cualquier relación que establezcan.

Suelen sentirse celosos si no reciben la misma escucha que otros o la que esperan. Por ello, pueden experimentar estas emociones si no logran destacar o recibir alguna distinción especial en cualquier ámbito, ya sea familiar, amistoso o afectivo.

Aries

Si bien a simple vista parecen despreocupados y desapegados, los nacidos bajo este signo del elemento Fuego tienen una necesidad de control absoluta en cada aspecto de sus vidas, y esto hace que muchas veces resulten demasiado intensos y posesivos con sus parejas.

Esto se debe a que les gusta liderar, que se hagan las cosas a su manera, y sentirse importantes y con cierta autoridad. Si alguien triunfa sin seguir sus consejos, no les hace caso o no les da demostraciones de afecto público pueden sufrir ataques de celos.

Cáncer

Las personas de Cáncer son muy emocionales al contar con la presencia del elemento Agua, lo que hace que puedan sufrir mucho por sus sentimientos, ya que muchas veces les cuesta expresar lo que sienten por miedo a generar conflictos. Sin embargo, cuando comunican sus descontentos, lo hacen de manera efusiva.

Esta forma de plantear sus celos los convierte en uno de los signos más posesivos del Zodíaco. Se enfadan repentinamente por situaciones fuera de contexto y pretenden que sus parejas actúen como ellos, sin establecer demasiado diálogo.

Virgo

Los nacidos bajo este signo de Tierra afrontan dificultades a la hora de relacionarse de manera afectiva. Suelen ser reservados y guardan muchas de sus emociones, sin comunicarlas.

Su mentalidad crítica y un tanto perfeccionista se enfrenta con sus emociones, a las que les cuesta salir. Evalúan todos los escenarios posibles y mantienen un punto de vista un tanto pesimista, en el cual siempre resultan desfavorecidos. Es por ello que muchas veces desconfían de sus parejas y presienten falsamente que algo anda mal o que existen secretos ocultos.