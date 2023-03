Neuquén suma nuevos postulantes para entrar a la casa de Gran Hermano 2023

Después de finalizar el exitoso programa de Gran Hermano 2022 que tuvo a Marcos Ginocchio, el joven de Salta, como el ganador elegido por el 70, 83% del publico, su supo que habrá una nueva edición del reality este año. Las inscripciones ya están abiertas, son muchos los interesados y hoy se supo de tres nuevos postulantes de Neuquén.

Una de las postulantes es oriunda de la localidad de CutralCo que circuló por TikTok se llama Mayra del Castillo. La joven es una estudiante de 19 años y en su presentación contó sobre su forma de ser y pasiones.

Mayra es estudiante de Seguridad e Higiene en Neuquén, y le gusta el maquillaje, sobre todo «maquillar a sus amigas». Aseguró que «le encanta el mundo de las cámaras» por lo que le gusta modelar, sacarse fotos y hacer videos.

La joven destacó ser una persona honesta y aseguró que si algo le molesta, no tiene problema en decirlo, «siempre digo las cosas que me molesta, las digo bien pero nunca me guardo nada», señaló. A su vez comentó que se considera ser una buena amiga «con la gente que verdaderamente lo vale», e indicó que detesta «la gente falsa».

Además aseguró que es «una persona caprichosa», porque le gusta que las cosas le salgan como las planea sino se molesta rápidamente. Por otra parte sostuvo que sería una «muy buena jugadora» dentro de la casa de Gran Hermano y una de sus estrategias sería «jugar en silencio y sola».

Axel o «Frisco», el joven que quiere entrar para representar a Neuquén

Axel Nicolas Vallejos o como sus amigos lo conocen, «Frisco», tiene 18 años y vive en Neuquén capital. En su video de postulación contó que es estudiante y, actualmente, vive con su mamá, su hermana y tíos, las cuales son «personas fundamentales en su vida y me han hecho ser lo que soy».

El joven, fanático hincha de Boca, señaló que se considera una persona tranquila, amable y carismática. «Siempre me gusta ir con una sonrisa a todos lados y cuando ya me conocen suelo ser más expresivo», dijo y agrego: «me gusta actuar mucho las emociones y sobreexplotarlas, al punto de crear personajes con mis emociones».

Axel indicó que le gusta llamar la atención y, sobre todo, «hacer reír a las personas» pero depende mucho de la situación. Al hablar sobre sus gustos comentó que le gusta el genero del rap y por este motivo es «jurado de batallas de freestyle» en Neuquén ya que es algo que le apasiona y le gustaría seguir haciendo en el futuro.

Señaló que el principal motivo por el cual se postula para entrar a la casa de Gran Hermano, es porque «nunca entró ningún neuquino en Gran Hermano y quiero realmente ser yo el primero», por esto en su video sumo el hashtag #UnNeuquinoEnGranHermano. «Creo que Neuquén merece una representación en el mapa, si bien las primeras semanas podría ser alguien más tranquilo, siento que cuando pase el tiempo la gente puede llegar a sentirse identificado conmigo», señaló.

Carolina, tercera postulante a la casa de Gran Hermano

Carolina Jara tiene 22 años de edad, nació en la ciudad de Zapala. Contó que en el 2015 se mudó a Mendoza y residió alli durante cinco años.

La joven cuenta que es fanática del cuarteto y sobre todo del grupo La K’onga. A su vez dijo que pertenece a un grupo llamado «Locura Konguera», el cual tiene como padrino a Leo Palacios, el guitarrista de La K’onga.

Carolina comentó en su presentación que en el año 2022 decidió volver a Neuquén para poder terminar sus estudios en el secundario. Señaló que tiene redes sociales pero «no es una persona reconocida», además indicó que quiere entrar a Gran Hermano porque para ella es «un sueño hacerse conocer» y porque desde chica le gusta ser «el centro de atención».

Hizo hincapié en su personalidad y explicó que pese a ser una persona amable, también tiene carácter y que si algo no le gusta: «soy confrontal y mi cara lo demuestra, no me guardo nada y creo que eso me haría llegar muy lejos».