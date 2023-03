Gran Hermano 2023: Conocé a los dos primeros postulantes de Neuquén y Río Negro

Anoche se conoció al ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, el joven de Salta. Fue el más votado y obtuvo la victoria con el 70, 83% de los votos. También, el conductor Santiago Del Moro reveló que habrá una nueva edición del reality este año. Las inscripciones ya están abiertas y se conocieron los primeros dos postulantes de Neuquén y Río Negro.

La primera postulante de Neuquén que circuló por TikTok se llama Camila Cerezo. La joven tiene 27 años y contó acerca de su trabajo y de su forma de ser.

Camila es «creadora de contenido» en Instagram. Se considera «modelo fotográfica», «porque no soy modelo profesional, sino que me encanta sacarme fotos«, explicó. Contó que publicitó emprendimientos de ropa y que tiene a su vez uno propio.

La creadora de contenido destacó que es del signo Libra, «tenemos un carácter podrido, soy una persona muy honesta y transparente«, manifestó. «Soy muy sociable, me encanta sociabilizar con todo el mundo» agregó.

Hizo hincapié en su honestidad y aseguró que si algo le molesta, lo dice, «si tengo que llorar o me tengo que poner mal porque algo me dolió lo hago, no me interesa si te reis o lloras conmigo«, afirmó. «La opinión de los demás me resbala», aseguró.

«Al que le guste lo que soy y cómo soy joya. Y al que no, que salga por la misma puerta por donde entró», finalizó la joven.

Darío, el postulante que quiere ganar para ayudar a su abuela

Darío Muñoz tiene 18 años y nació en Neuquén capital, pero cuando era chico se mudó a una pequeña ciudad de Río Negro, contó en su video. «Me vine con mis abuelos porque mi mamá no se hizo cargo», mencionó.

«Cuando era chiquito mis abuelos criaban a muchos nietos y a veces mi abuela se quedaba sin comer para darnos de comer a nosotros», relató el rionegrino. «Me gustaría entrar a la casa para devolverle algo de lo que ella me dio a mi», expresó.

El joven contó un poco de su historia y relató que en 2020 falleció su abuelo. «Me agarro un TCA (trastorno de conducta alimentaria), y bajé mucho de peso, el peso es algo que me quedo grabado y hasta hoy en día es un trauma».

Darío expresó que el deseo de ganar es para ayudar económicamente a su abuela. «En sus deudas, mudarnos a otro lugar, que cambie el ambiente, irnos de viaje, ayudarla a ella», detalló.

El postulante comentó que se considera «fiestero» y competitivo. «Me gusta ganar en todo, tener la razón, soy de Leo y te discuto todo», relató.

El joven mencionó que se identificaba con Coty, la participante de la edición 2022. «Ella era alguien que sabía jugar para mi y siento que si entro a GH lo gano por ella«, confió.

Por último, añadió «soy muy inseguro conmigo mismo, quiero entrar a jugar a la casa y ver que rol ocuparía adentro».