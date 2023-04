Nuevo riesgo en WhatsApp: lo hacen muchos, pero te puede hacer perder todo

La extensión de WhatsApp Plus no cuenta con ningún tipo de respaldo de Meta.

La red WhatsApp, el servicio de mensajería más utilizado, se convirtió en una de las herramientas más importantes para comunicarse. La aplicación ya cuenta con 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Por su popularidad, WhatsApp recibe una gran atención por parte de los desarrolladores incluso cuando las innovaciones no siempre son recomendables.

Es el caso de WhatsApp Plus, una de las extensiones no oficiales que más se descarga para la aplicación. Hay diferentes opciones que brinda WhatsApp Plus que en la versión oficial de la app no se encuentran.

Sin embargo, se la considera peligrosa ya que no cuenta con ningún respaldo de Meta y su instalación en el smartphone requiere tener activa la opción «Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas». En este sentido, la aplicación no cuenta con ninguna medida de seguridad y es posible que contenga código malicioso.

El problema llega incluso a los usuarios legítimos de WhatsApp que chateen con alguien que tenga la versión pirata de la app.

Los riesgos de chatear con una cuenta de WhatsApp Plus

En la versión Plus todos los mensajes y archivos quedan en el otro celular aunque se borren de inmediato. Por ejemplo, al enviar un mensaje incorrecto y borrarlo, la persona podrá revisarlo sin inconvenientes.

Sumado a esto, las conversaciones no estarán cifradas de extremo a extremo, ya que los celulares utilizan servicios distintos y no cuentan con las mismas garantías. Por lo tanto, estar en contacto con un miembro que utilice WhatsApp Plus implica que el contenido del chat puede dejar expuesta a la cuenta legítima.