Sofi Morandi interpretó el himno provincial en el programa de Granados: «Mi tierra es Neuquén»

Sofia Morandi, la actriz y bailarina estuvo como invitada en el programa ESPN Playroom, que conduce Migue Granados. La ganadora del Bailando por un Sueño en 2018, cantó el Himno de Neuquén.

«Creo que mi tierra es Neuquén», expresó Morandi, en el programa de Granados. Inmediatamente, empezó a cantar el himno escrito por Osvaldo Arabarco y musicalizado por Marcelo Berbel.

Cuando Morandi terminó de interpretar unos versos, recibió los aplausos de los presentes del programa televisivo.

«Creo que era ‘país’ y me va a salir el clip como que no me sé la letra», acotó.

La artista neuquina estuvo junto al futbolista Néstor Ortigoza.

El Himno de Neuquén, por Arabarco y Berbel

Desde la Gobernación de Neuquén, describieron que en 1989, el gobernador Pedro Salvatori llamó a concurso para la selección de la letra y música que constituirían el Himno Provincial.

«El jurado para la selección estuvo integrado por dieciocho personas. Por decreto 2764 del 23 de agosto de ese año se aprobó la letra compuesta por los vecinos Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel», informaron.

En 2016, la Legislatura neuquina instituyó el 1 de marzo como Día del Himno de la Provincia de Neuquén, en homenaje a Osvaldo Arabarco, quien falleció ese día del año 2015.

Se detalló desde el Ejecutivo, que Neuquén Trabun Mapu (Neuquén, Tierra de Encuentro) es una composición poética adoptada como Himno oficial. La canción original tiene cuatro estrofas y un estribillo y la partitura original es para guitarra con una intervención de tahiel (tayül, canto tradicional mapuche) en el estribillo.