Sofía Clérici y Jésica Cirio protagonizan una escandalosa pelea: los detalles

Sofía Clérici es la mujer que apareció en un yate junto a Martín Insaurralde cuando aún no estaba firmada la separación del exfuncionario con Jésica Cirio. Tras el escándalo, ninguna emitió opinión sobre la otra. Pero ahora fue Clérici quien acusó a Cirio de haberle cerrado su cuenta de Instagram en la que lanzó a la venta su propio perfume.

El descargo de Sofía Clerici

“Señora, haga su vida y no me busque porque si quiere cuento de unos años atrás cuando usted me mandaba mensajes y mails para estar conmigo íntimamente…”, expresó Sofía.

Según detalló Estefi Berardi en Mañanísima, “Sofía sacó su marca de perfumes, hace tiempo viene avisando de este lanzamiento. Y el mismo día dice que esta famosa también empezó a mostrar perfumes. Cuando entré a Instagram vi que justo Jésica estaba publicitando una fragancia”.

“Voy a contar algo, no todo, porque si no me van a censurar. Me dice: ‘me cerró el Instagram de la marca ella (por Cirio) el día de mi cumpleaños, me llegó un mensaje que fue ella, yo estaba en Estados Unidos, me tiene harta’. Contó que Jésica le mandaba mails. Dice que en esa época donde Jésica quería conocerla ella no era famosa», explicó Berardi.

La periodista destacó que Clérici “todavía no está preparada anímicamente para hablar». Además, no pudo recuperar el Instagram de su marca.