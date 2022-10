Sol Pérez se cambió el look para el debate de Gran Hermano y hubo una lluvia de memes

Tomás Holder, primer eliminado de Gran Hermano 2022 con el el 59.40% de los votos, participó de una charla íntima con Santiago del Moro y se enfrentó el lunes al panel de el debate, donde respondió todas las preguntas sobre su corta experiencia en el reality que duró apenas una semana.

Lo cierto es que la primera charla de Holder fuera de la casa derivó en una lluvia de memes por el look elegido por Sol Pérez para presentarse en el ciclo.

La panelista apareció con el cabello enruladísimo y la piel mucho más morena, detalle que motivó una catarata de fotos y mensajes en Twitter.

Mirá alguno de los ocurrentes memes sobre el look de Sol Pérez que inundaron la red social del pajarito.

sol perez esta transicionando a nword gradualmente o me parece a mi? mañana viene con pollo frito y sandia pic.twitter.com/eSnk0Sp1Gx

Yo dentro de una semana cuando me acuerde del look de sol Pérez de hoy pic.twitter.com/Tu8jiXLpRd

#GH22 #GH2022 #GranHermano "Sol Pérez Dominicana no existe, no puede hacerte daño" Sol Pérez Dominicana: pic.twitter.com/Jq7JTC693j

Sol Pérez con el look "modelo puesta para actuar como la cantante de un one hit wonder eurodance producido por algún italiano en 1992" pic.twitter.com/aDwnHXLLEE