Sorpresivo guiño de La China Suárez a María Becerra, ex de Rusherking

Desde que salió a la luz su romance con Rusherking parte el público no tardó en enfrentar a la China Suárez con María Becerra, la expareja del joven santiagueño. Y aunque en más de una oportunidad las chicas se encargaron de aclarar que no hay problemas entre ellas, en las últimas horas, la actriz sorprendió con un guiño a la cantante.

Desde Doha, la capital de Qatar, la China compartió una serie de fotografías que se tomó en un auto de alta gama. «¿Te llevo?», escribió y a una de sus seguidoras, comentó el posteó con una frase de Automático, uno de los últimas temas que lanzó María: «Ponlo en automático, sé mi fanático». Y lejos de dejarlo pasar, la expareja de Benjamín Vicuña respondió con buena onda y continuó con la letra de la canción: «Como se siente si rebotan los neumáticos».

Su reacción fue celebrada por sus seguidores. Y lo cierto es que desde un principio la China hizo hincapié en que no está de acuerdo con la rivalidad que se creó en las redes y en algunos medios. «Es una mega artista, la rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música», dijo sobre Becerra meses atrás, en un vivo de Instagram.

Además, en julio pasado asistió a un recital de su novio en el que junto a Tiago PZK, FMK y Lit Killah interpretaron un tema que hace referencia explícita a María, motivo por el que cambiaron la letra en vivo y muchos de los presentes se mostraron molestos. Sin embargo, Suárez fue capturada en un video mientras bailaba y cantaba la letra original, dando a entender que no le generaba ningún tipo de inseguridad el pasado de Rusherking.

Por su parte, en una entrevista con Juliana Gattas, de Miranda!, María reflexionó sobre el feminismo y expuso un reproche que suele recibir la China en las redes. «Hace poco vi la situación de una mujer que tiene hijas y que estaba saliendo a un boliche. Y la gente la insultaba porque ella estaba bailando y no cuidando a sus hijas, ¿entendés? A ella sí se le dice. Pero a un hombre cantante nadie les pregunta con quién están sus hijos», expresó la joven de 22 años y para muchos se trató de un claro mensaje destinado a la actriz.

