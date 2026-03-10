Sospechosa del ataque a Rihanna publicaba videos en los que la acusaba de brujería

Detuvieron a una mujer de 35 años como la principal sospechosa del intento de homicidio a la cantante Rihanna, después de que su propiedad en Los Ángeles fuera el blanco de al menos siete disparos el pasado domingo.

Efectivos policiales del Departamento de Los Ángeles detuvieron a Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, como la mujer que disparó múltiples tiros en la casa de Rihanna, mientras ella y sus hijos estaban adentro, según el informe policial.

Qué decía en redes la mujer que disparó contra la casa de Rihanna

En las últimas horas, usuarios en línea difundieron múltiples videos de Ortiz hablando negativamente de la cantante en sus redes sociales, calificándola de “bruja” y haciendo referencia a un futuro asesinato.

Además, afirma que Rihanna “le robó sus pensamientos”, “está celosa de ella” y que “no quiere que ella sea exitosa”, atentando y accionando contra su vida.

En uno de los fragmentos, se la escucha decir que una vez que la cantante muera, “Dios la llevará a su futuro”.

“Por eso tenés a Rihanna ahí toda celosa porque… ¿cómo soy?… porque su fe es el diablo, la fe de Rihanna es el diablo. No me cae bien y siempre está tratando de robarme; ella nunca ha sacado música para llegar a la gente. Solo hizo su cosita de la música para poder hacer brujería y para poder robarle a la gente. Así que todos, por favor, no la escuchen. No le den a esa chica ni espacio ni tiempo porque les está robando», les explicaba a sus seguidores.

“Te reprendo en el nombre de Jesús, Señor Dios. Rezo para que tires de Rihanna por su maldita peluca, por la mopa que tiene en la cabeza, y la lances a través de la oscuridad en el nombre de Jesús”, cerró en su discurso de odio.