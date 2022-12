Spotify Wrapped 2022: cómo acceder a lo más escuchado del año

Spotify lanzó su edición 2022 de Wrapped, que revela los artistas, canciones, discos y podcast con más reproducciones este año, y permite que los usuarios sepan cuáles fueron sus géneros, canciones, músicos y podcast más escuchados. Además, este año presenta dos nuevas funciones para explorar la personalidad musical y los cambios de ánimo durante el día a raíz de la música reproducida.

Spotify Wrapped 2022 se encuentra disponible desde hoy para los usuarios de iOS y Android que cuenten con la última versión de la aplicación. Todo el contenido se mostrará en formato de historias y se podrán compartir en otras plataformas como Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp.

Así, más de 456 millones de usuarios recibirán una notificación cuando ingresen a la aplicación para acceder a su experiencia Wrapped personalizada. A quienes no les llegue la notificación también podrán acceder desde la plataforma.

Personalidad auditiva y Audio day, las nuevas funciones

«¿Escuchas principalmente a los mismos artistas una y otra vez (y otra vez), o estás constantemente a la caza de algo nuevo? ¿Qué tal cuando se trata de pistas clásicas o lanzamientos recientes?», así, Spotify presenta la incorporación de una de sus nuevas funciones, la «personalidad auditiva».

“No se trata solo de lo que escucha, sino de lo que eso dice sobre su gusto musical”, explican sobre la función que clasifica a los oyentes dentro de 16 tipos de personalidades, entre las que figuran: The Adventurer (El aventurero), The Early Adopter (El adoptador temprano), The Connoisseur (El conocedor) y The Time Traveler (El viajero en el tiempo), entre otras.

Por otra parte, Spotify presentó otra función que brinda al oyente «una idea de cómo evolucionó su gusto musical a lo largo del día». «Audio Day muestra los estados de ánimo específicos y los descriptores estéticos de la música que escuchó durante los períodos de tiempo de la mañana, el mediodía y la noche«, agregan.

Mensajes de los artistas a sus oyentes más fieles

A través de la función «El mensaje de tu artista«, algunos usuarios recibirán videos de agradecimiento de fin de año de algunos de los artistas más reproducidos en sus listas del 2022. Después del video se reproducirá la canción más escuchada de ese artista este año.

Bizarrap, el argentino más escuchado de Spotify

Por tercer año consecutivo, Bad Bunny fue el artista más escuchado del mundo. Taylor Swift es la segunda artista más reproducida seguida de Drake, The Weeknd y la banda de K-Pop BTS.

Bizarrap fue el artista argentino más escuchado en el mundo, ubicado en el puesto 49, seguido por Duki (71) y María Becerra (110). La canción más escuchada en Argentina este año fue la «BZRP Music Session 52» con Quevedo, seguida por «La Bachata» de Manuel Turizo, y nuevamente Bizarrap con su colaboración #48 con Tiago PZK, (session que se ubicó en el puesto 39 de Chile, el 5 en España y en el 20 en Perú).

El género urbano se consolidó entre las preferencias de los oyentes argentinos, al arrojar que el artista más escuchado en el país durante 2022 fue Bad Bunny, seguido por Duki y Maria Becerra.

El podcast «La cruda» de Migue Granados, fue el favorito a nivel local y número 50 a nivel internacional, según los datos que compartió la plataforma Spotify sobre las preferencias de los oyentes en 2022.