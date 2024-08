Survivor Expedición Robinson: Iván Chirinian le dejó un curioso mensaje a Samanta Herdt, tras su eliminación

Iván Chirinian, el participante de Neuquén de Survivor Expedición Robinson, lamentó la eliminación de Samanta Herdt, la octava eliminada del reality que conduce Marley en la pantalla de Telefe, compañera de él en el equipo «Sur». En redes sociales, el entrenador orgánico le dejó un mensaje y sorprendió a todos.

El especial mensaje de Iván Chirinian para Samanta Herdt, luego de ser eliminada de Survivor Expedición Robinson

A través de Instagram, Iván Chirinian lamentó la salida de Samanta Herdt de Survivor Expedición Robinson y lo manifestó en sus redes sociales. Sin embargo, el entrenador de Neuquén explicó que su voto contra ella «es una decisión mayoritaria». «La tribu eligió» agregó en la publicación.

Por su parte, en su cuenta de X, Chirinian fue amoroso con su compañera de Survivor y agregó: «espero que puedas volver y juntar fuerzas para volver a tener las mismas energías que cuando entraste y volver a cantar con esa hermosa voz que te distingue».

El tuit de Iván Chirinian de Survivor Expedición Robinson.-

«Cada vez que toca perder una inmunidad se sabe que alguien de las personas con la que estás conviviendo se vuelve a su casa y deja un espacio vacío» agregó el competidor, oriundo de Neuquén, sobre lo sucedido en Survivor Expedición Robinson este miércoles.

Por qué se fue Samanta Herdt de Survivor Expedición Robinson

Samanta Herdt quedó con el corazón roto al convertirse en la octava eliminada de Survivor Expedición Robinson, y no tuvo problema alguno en decirles a sus compañeros del campamento «Sur» que se sentía traicionada y desilusionada con ellos.



La modelo había llegado con tranquilidad al Concejo Tribal y allí se desayunó con los 7 votos que recibió para que abandonara la competencia, ante los dos votos que obtuvo Janet Duarte y uno solo que recibió Mauro Guarnieri .



Samanta agarró sus cosas para irse e inmediatamente se puso a llorar. “No me lo esperaba y me da mucha desilusión”, le dijo la entrerriana a Marley . “Fue una experiencia hermosa. Siento que tenía más para dar y soy esto que mostré, un poco inocente e ingenua porque no di lo mejor de mí. Pensé que mostrando lo que soy había podido lograr buenos lazos con todos” , finalizó.