Malvina de Survivor Expedición Robinson se disculpó por hacer un comentario transfóbico: «Me sentí avergonzada»

Este jueves por la noche Telefe emitió un nuevo episodio del reality Survivor Expedición Robinson y un comentario generó polémica e indignación. Se trata de un dicho transfóbico que hizo Malvina Ramírez sobre una de sus compañeras, la jugadora Inés Lucero. Tras hacerse público su comentario la participante decidió pedir disculpas y se emocionó hasta las lágrimas.

Malvina rompió en llanto al hablar de sus dichos sobre Inés: "Fue un fin de semana malísimo y me arruinó toda la experiencia que había tenido, lo arruiné con un comentario horrible. Me sentí avergonzada y mala gente […] yo no soy así, ya pedí disculpas"#SurvivorTelefe https://t.co/8SK4lfmCCb pic.twitter.com/4avFKC5QIx — TRONK (@TronkOficial) July 30, 2024

Las disculpas de Malvina y su comentario que indignó

Mientras el equipo se enfrentaba a un nuevo desafío, Malvina especuló sobre la fuerza física de Inés y vinculó ese aspecto con su identidad de género.

«La chica que es trans, Inés, y bueno, es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene la fuerza de un hombre, de un varón» comenzó diciendo. «Si yo me visto de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer por más que me las dé de hombrecito. Es una realidad» concluyó la directora de escuela.

Tras ser eliminada del certamen por el voto de sus compañeros, Ramírez visitó el programa de streaming de Nacho Castañares y pidió disculpas por sus repudiables dichos.

«Hablando de meter la pata y hablar tonteras, de equivocarme tan feo y de herir a tanta gente, este fin de semana fue malísimo. Lamentablemente me arruinó toda la experiencia que viví porque fue tan lindo la experiencia de Survivor y de arruinarla con un comentario horrible» comenzó su disculpa la más reciente eliminada.

«Me dolió tanto porque me sentí tan avergonzada y tan mala gente, y yo no soy eso. Eso es lo que más me dolía porque yo no pienso así, yo no siento eso, y dije algo que hirió a una compañera y a muchas personas que se sienten identificadas como ella» dijo Malvina, mientras se le caían las lagrimas.

«Realmente, lo que más me dolió fue eso, que yo no soy así, porque si soy así, lo pelearía y seguiría discutiéndolo. Yo te respeto y quiero que me respetes porque yo también merezco el mismo respeto» agregó.

«Si me equivoqué, pedir disculpas. Ya no sé cómo pedir disculpas porque me hace sentir realmente tan mal. Y me hace sentir mal porque he hecho sentir mal, porque a veces uno cree que lo más doloroso es el daño que te hacen, pero es más doloroso hacer daño» se disculpó Ramírez.

«Yo no sé cómo hay gente que lo hace y que no se hace cargo y anda por la vida muy fresco. Yo la verdad es que no lo entiendo» concluyó la exparticipante del reality de Telefe.